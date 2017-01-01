Эльмар Мамедъяров: При деструктивном взгляде и поведении, свойственном политическому руководству Армении, представляется очень трудным обеспечить устойчивый мир в регионе (Эксклюзив)

Эльмар Мамедъяров: При деструктивном взгляде и поведении, свойственном политическому руководству Армении, представляется очень трудным обеспечить устойчивый мир в регионе (Эксклюзив)
Как бы зарубежные покровители ни помогали Исе Гамбару, он уже ничего не добьется - депутат

Как бы зарубежные покровители ни помогали Исе Гамбару, он уже ничего не добьется - депутат
Армянские террористы соперничали за внимание армянской диаспоры США - ЦРУ

Армянские террористы соперничали за внимание армянской диаспоры США - ЦРУ
АЗЕРБАЙДЖАН
Заявление омбудсмена Азербайджана в связи с Ходжалинским геноцидом направлено в международные организации
Заявление омбудсмена Азербайджана в связи с Ходжалинским геноцидом направлено в международные организации
Стали известны цены на билеты на IV Исламские игры солидарности
Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам побывал в агентстве SPA Саудовской Аравии (ФОТО)
ПНФА и "Мусават" живут надеждой - "авось возвратят" - депутат
В результате очередной провокации армян ранен военнослужащий ВС Азербайджана
ЭКОНОМИКА
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Утвержден новый состав коллегии министерства по налогам Азербайджана
В Азербайджане следует наладить производство компонентов винной продукции - ассоциация
В Азербайджане меняется стоимость лицензий на ведение бизнеса
Азербайджан намерен вернуть утраченные в виноградарстве позиции - Ассоциация
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Лента новостей
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Президент Узбекистана принял главу Американо-узбекской торговой палаты
Президент Узбекистана принял главу Американо-узбекской торговой палаты
Граждане Туркменистана, проживающие в Азербайджане, могут досрочно проголосовать на выборах президента
Назначен новый посол Узбекистана в Кувейте
Возобновлено движение поездов в Ферганскую долину Узбекистана
В Туркменистане начинается досрочное голосование на выборах президента
Туркменистан активными темпами строит химкомплекс у Каспия
Энергетическая Хартия оценила инициативы Туркменистана по глобальной энергетической безопасности
ИРАН
Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов
Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов
Иран подтверждает испытание баллистических ракет
США продемонстрировали пренебрежение ко всем международным нормам – президент Ирана
Иран представил два новых отечественных спутника
Ракетные испытания – неотъемлемое право Ирана - МИД
Иран и Франция подписали пять документов о сотрудничестве
Ракетные испытания Ирана не имеют отношения к ядерной сделке - МИД
В МИРЕ
США вынесли Ирану официальное предупреждение в связи с запуском баллистических ракет
США вынесли Ирану официальное предупреждение в связи с запуском баллистических ракет
В Мексике бандиты убили шесть человек
В США истребитель на учениях по ошибке выстрелил ракетой
Самолеты США разбомбили здание Красного Полумесяца в Сирии - СМИ
Сделано новое открытие относительно лягушек
В Индии обрушилось здание, 40 человек остаются под завалами
Ученые впервые пересадят ткани сетчатки глаза, выращенные с помощью стволовых клеток
TREND LIFE
&quot;Песни прошлых лет&quot; вновь зазвучат в Баку
"Песни прошлых лет" вновь зазвучат в Баку
В Баку почтут память известного актера Гамлета Ханызаде
Считаю всех азербайджанцев безумно талантливыми людьми - Юлия Рубина (ФОТО)
Выставка "Momentous": симбиоз цветовых пространств и четких линий
Песни сердца: концерт памяти Тофига Гулиева (ФОТО)
"Сеньор Тодеро-хулиган": с кем и как отметит юбилей народный артист Азербайджана (ФОТО)
Азербайджанский фильм примет участие еще в одном международном фестивале (ФОТО)