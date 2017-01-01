Главный приоритет ЕБРР в Азербайджане на 2017 год - прямое финансирование местных компаний (Эксклюзив)

Главный приоритет ЕБРР в Азербайджане на 2017 год - прямое финансирование местных компаний (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором и президентом Американского еврейского комитета (ФОТО)

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором и президентом Американского еврейского комитета (ФОТО)
ИБР готов поддержать Азербайджан в переходе на новую модель экономики

ИБР готов поддержать Азербайджан в переходе на новую модель экономики
АЗЕРБАЙДЖАН
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,3
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,3
БТА просит водителей быть максимально внимательными
В Азербайджане сохранится холодная погода
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
На некоторых улицах и проспектах Баку снижен скоростной лимит
ЭКОНОМИКА
В Азербайджане запускается новое мобильное приложение для оплаты штрафов и госпошлин
В Азербайджане запускается новое мобильное приложение для оплаты штрафов и госпошлин
AZAL продолжит выполнять полеты в Гянджу и Габалу
Турция надеется на решение проблемы скопления грузовиков на грузино-азербайджанской границе
Два авиарейса из России в Баку задерживаются, один отменен
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 23-27 января
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Миссия СНГ наблюдает в Туркменистане за президентской кампанией
Миссия СНГ наблюдает в Туркменистане за президентской кампанией
Туркменистан подготовил программу мероприятий по Энергетической хартии
Назначен представитель Туркменистана в ИКАО
Узбекистан заключил в Германии контракты на поставку плодоовощной продукции на $151 млн
В Узбекистане завершилась медиа-неделя по обсуждению стратегии развития страны
Кыргызстан за годы независимости получил финансовую помощь на $9,2 млрд
Туркменистан расширяет сотрудничество с Всемирным банком
ИРАН
Запрет на въезд мусульман в США – это подарок экстремистам - глава МИД Ирана
Запрет на въезд мусульман в США – это подарок экстремистам - глава МИД Ирана
Сегодня не время строить стену между народами - президент Ирана
Названа причина обрушения дома в Тегеране
Иран рассказал о соглашениях с Россией в ядерной сфере
Дамаск и Тегеран призвали к устойчивому режиму прекращения огня в Сирии
Глава МИД Франции посетит Тегеран
Иранская актриса отказалась ехать на "Оскар" в знак протеста против Трампа
В МИРЕ
Вашингтон и Эр-Рияд настроены на создание безопасных зон в Сирии и Йемене
Вашингтон и Эр-Рияд настроены на создание безопасных зон в Сирии и Йемене
Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
В одной из турецких провинций прогремел взрыв
Авиакомпании Emirates пришлось изменить состав экипажей после указа Трампа
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С утонувшего в Малайзии судна пропали без вести шесть человек, 25 спасены (Обновлено)
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Концерт для любимых (ВИДЕО)
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