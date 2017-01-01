Президент Азербайджана повысил минимальную заработную плату

Президент Азербайджана повысил минимальную заработную плату
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана
Иран проведет международный конгресс и выставку автомобильной промышленности

Иран проведет международный конгресс и выставку автомобильной промышленности
АЗЕРБАЙДЖАН
Увеличение пенсий и заработной платы в Азербайджане заслуживает одобрения - депутат
Увеличение пенсий и заработной платы в Азербайджане заслуживает одобрения - депутат
Снегопад в Москве не повлиял на реализацию авиарейсов из Баку
Великобритания продолжит содействовать усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ - госсекретарь
В центре политики Президента Ильхама Алиева социальное благополучие граждан - депутат
Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о портале "Лицензии и разрешения"
ЭКОНОМИКА
Стартовали чартерные рейсы между Азербайджаном и Кувейтом
Стартовали чартерные рейсы между Азербайджаном и Кувейтом
Назначен новый врио председателя правления Bank of Baku
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 16-20 января
Международный банк Азербайджана изменил условия по долларовым депозитам
Нефть продолжает дорожать
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Лента новостей
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Туркменистан нацелен на борьбу с последствиями Аральского кризиса
Туркменистан нацелен на борьбу с последствиями Аральского кризиса
Новый глава МИД Казахстана провел переговоры в Москве
Евросоюз выразил заинтересованность в развитии отношений с Узбекистаном
Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Ирана и президенту Италии
Главы МИД стран – членов ШОС обсудили вопросы взаимодействия в контексте предстоящего расширения организации
Президент Туркменистана направил соболезнования в связи с трагедией в Иране
МАК начал расшифровку "черных ящиков" разбившегося в Киргизии Boeing
ИРАН
Делегация Ирана прибыла в Казахстан на переговоры по Сирии
Делегация Ирана прибыла в Казахстан на переговоры по Сирии
При обрушении здания в Иране погиб 21 человек
Президент Ирана выразил соболезнования семьям погибших при обрушении здания пожарных
Более десяти стран хотят инвестировать в свободную экономическую зону Ирана
Тегеран может удивить Трампа, если тот отменит ядерную сделку - МИД Ирана
Глава МИД Ирана выступил на внеочередной сессии ОИС
Озвучен прогноз по иностранным инвестициям в Иран на текущий год
В МИРЕ
В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 23 человек (Обновлено)
В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 23 человек (Обновлено)
Бывший президент Гамбии покинет страну
Трамп пообещал ЦРУ свою поддержку
На атомной электростанции в Армении произошла авария
В Ливии у посольства Италии взорвался автомобиль
В Вашингтоне после инаугурации Трампа проходят массовые протесты
Для урегулирования в Сирии необходимо участие Вашингтона - Чавушоглу
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