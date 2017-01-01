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Трамп пообещал американцам налоговую реформу уже в 2017 году
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Сборная Камеруна по футболу победила в Кубке африканских наций-2017
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Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Гондурасе
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В Румынии около 500 тысяч граждан требуют отставки правительства (Обновлено)
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Снятие санкций с России будет зависеть от позиции Москвы - Пенс
США
5 февраля 23:08
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Трамп заявил, что на выборах в США голосовали нелегалы
США
5 февраля 22:10
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Число погибших при сходе лавин в Афганистане превысило 100 человек (Обновлено)
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5 февраля 21:31
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Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с бывшим президентом ПАСЕ (ФОТО)
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5 февраля 20:40
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Пенс: Трамп примет решение по Ирану в ближайшее время
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5 февраля 20:19
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В китайском спа-салоне заживо сгорели 18 человек
Другие страны
5 февраля 19:41
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Президент Ильхам Алиев и его супруга посетили памятник Хуршидбану Натаван в Ватерлоо
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5 февраля 19:04
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Власти Румынии отменили поправки в УК, которые привели к протестам в стране
Европа
5 февраля 18:02
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Асад продлил действие указа об амнистии для сдавшихся боевиков
Арабские страны
5 февраля 17:30
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В США суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа
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5 февраля 17:01
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Президент Азербайджана прибыл с визитом в Бельгию
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5 февраля 16:36
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МККК содействовал возвращению тела солдата
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5 февраля 16:02
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Тело шехида отправлено в Баку
Нагорно-карабахский конфликт
5 февраля 15:22
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В Пакистане 14 человек погибли при сходе лавины
Другие страны
5 февраля 14:35
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Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана о Чингизе Гурбанове
Нагорно-карабахский конфликт
5 февраля 14:09
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Азербайджан вернул тело погибшего при диверсии врага военнослужащего
Нагорно-карабахский конфликт
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В ходе 166 дня операции "Щит Евфрата" было ликвидировано 33 боевика ИГ
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5 февраля 12:51
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Завтра в Азербайджане ожидается умеренная погода
Общество
5 февраля 12:36
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Мэр Лондона заявил, что в Великобритании усилилась угроза терактов ИГ
Европа
5 февраля 11:48
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Французы хотят, чтобы Фийон отказался от участия в выборах, показал опрос
Европа
5 февраля 10:51
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ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт
5 февраля 10:15
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Власти США назвали сроки строительства стены на границе с Мексикой
США
5 февраля 09:44
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На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,7
Происшествия
5 февраля 08:38
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"Яндекс" обнародовал сроки выхода на рынок Азербайджана
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5 февраля 08:05
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Италия нацелена на расширение товарооборота с Азербайджаном (Эксклюзив)
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5 февраля 08:00
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МВД Австрии: большинство из задержанных в Вене уроженцев Чечни имеют право на убежище
Европа
5 февраля 06:06
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Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время
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Трамп назвал последствия отмены его указа по иммиграции
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В Сербии при столкновении поезда и автобуса пострадали 24 человека
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Турецкую школу в Батуми лишили авторизации
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5 февраля 00:54
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Генсек НАТО заявил о расширении мер по борьбе с ИГ в Ираке
Другие страны
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На границе Латвии и России установили забор длиной 23 километра
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4 февраля 22:47
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В США временно приостановлено исполнение указа Трампа по иммиграции
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Пассажиры челябинского аэропорта были эвакуированы из-за сообщения о бомбе
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Телескоп "Хаббл" запечатлел смерть звезды
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Определены штрафы за нарушение правил сбыта на кооперативных рынках Азербайджана
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Белый дом заявил, что пересматривает политику в отношении Кубы
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3 февраля 22:26
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Генсек ООН выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с Азербайджаном
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США аннулировали более 100 тысяч виз после указа Трампа
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3 февраля 21:36
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Посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам
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3 февраля 21:19
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Трамп пообещал в ближайшее время снизить налоги для компаний
США
3 февраля 20:58
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Начало строительства АЭС «Аккую» намечено на 2017 год
Турция
3 февраля 20:57
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США направили эскадренный миноносец к берегам Йемена
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