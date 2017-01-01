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Вашингтон и Эр-Рияд настроены на создание безопасных зон в Сирии и Йемене
США
03:31
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На северо-востоке Москве один человек пострадал в результате стрельбы
Россия
03:21
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Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику
США
02:12
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С середины марта вновь ожидается начало потока туристов в Азербайджан
Общество
01:10
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Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
США
01:02
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Бенуа Амон одержал победу на праймериз французской Социалистической партии
Европа
00:14
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В одной из турецких провинций прогремел взрыв
Турция
29 января 23:09
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В Германии после вечеринки нашли мертвыми шесть молодых людей
Европа
29 января 21:50
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Авиакомпании Emirates пришлось изменить состав экипажей после указа Трампа
Другие страны
29 января 21:36
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На Мадагаскаре на свадьбе погибли почти 50 человек
Другие страны
29 января 20:38
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Главный приоритет ЕБРР в Азербайджане на 2017 год - прямое финансирование местных компаний (Эксклюзив)
Бизнес
29 января 19:57
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В Нигерии обстреляли колонну машин, семь человек погибли
Другие страны
29 января 19:18
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На севере Сирии погиб военнослужащий ВС Турции
Турция
29 января 18:13
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С утонувшего в Малайзии судна пропали без вести шесть человек, 25 спасены (Обновлено)
Другие страны
29 января 17:23
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Федерер обыграл Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open
Другие страны
29 января 17:11
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Жертвами вооруженных столкновений в Йемене за сутки стали более 100 человек
Арабские страны
29 января 16:40
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EgyptAir запретили отправлять в США иммигрантов из семи стран
Другие страны
29 января 16:20
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Турция стремится снизить зависимость от экспорта оружия
Турция
29 января 15:42
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Меркель осудила принятый Трампом указ о беженцах
Европа
29 января 15:13
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На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,3
Происшествия
29 января 15:04
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ВВС Турции уничтожили 18 объектов ИГ на севере Сирии
Турция
29 января 14:46
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Главой ВВС Норвегии впервые стала женщина
Европа
29 января 14:04
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Запрет на въезд мусульман в США – это подарок экстремистам - глава МИД Ирана
Политика
29 января 13:31
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БТА просит водителей быть максимально внимательными
Общество
29 января 12:57
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В Азербайджане сохранится холодная погода
Общество
29 января 12:54
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Трое боевиков ликвидированы в дагестанском Хасавюрте (Обновлено)
Россия
29 января 12:43
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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором и президентом Американского еврейского комитета (ФОТО)
Политика
29 января 12:11
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Клинтон поддержала акции протеста против указов Трампа о беженцах
США
29 января 10:54
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Экипажи самолетов попали под действие иммиграционного указа Трампа
США
29 января 10:19
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ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт
29 января 10:05
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В Азербайджане запускается новое мобильное приложение для оплаты штрафов и госпошлин
IT
29 января 09:06
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ИБР готов поддержать Азербайджан в переходе на новую модель экономики
Бизнес
29 января 09:01
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В Турции проводится крупномасштабная операция "Huzur Türkiye-2"
Турция
29 января 08:19
-
Трамп и Тернбулл заявили о важности связей США и Австралии для мира и стабильности
США
29 января 06:06
-
Трамп побеседует с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Южной Кореи
США
29 января 05:04
-
В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
29 января 04:04
-
В Белом доме позитивно оценили телефонный разговор Путина и Трампа
Россия
29 января 03:52
-
В Мексике десятки человек пострадали в результате падения автобуса с моста
Другие страны
29 января 02:43
-
Трамп приедет на саммит G20 в июле
США
29 января 01:36
-
Трамп и Меркель высказались за усиление координации в борьбе с терроризмом
США
29 января 01:17
-
Путин назвал США важнейшим партнером в борьбе с терроризмом
Россия
29 января 01:01
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Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и США (Обновлено)
США
29 января 00:04
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В России на заправке прогремел взрыв
Россия
28 января 23:40
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На некоторых улицах и проспектах Баку снижен скоростной лимит
Общество
28 января 23:03
-
Путин и Трамп завершили телефонный разговор (Обновлено)
Россия
28 января 21:54
-
Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа
США
28 января 21:24
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Анкара и Лондон договорились усилить сотрудничество в борьбе с террором
Турция
28 января 21:10
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Турция разработает с Британией собственный военный самолет
Турция
28 января 20:57
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Латвия намерена предложить Азербайджану взаимовыгодные экономические проекты - посол
Бизнес
28 января 20:39
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Трамп провел телефонный разговор с Меркель
США
28 января 20:32
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Ограничения на въезд в США коснутся владельцев грин-кард
США
28 января 20:28
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На улицах и проспектах Баку образовались пробки - БТА
Общество
28 января 20:05
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Свадебный кортеж попал в ДТП на Мадагаскаре, погибли 45 человек
Другие страны
28 января 19:43
-
В ООН рассчитывают на продолжение взаимодействия с США в сфере миграции
США
28 января 19:40
-
Пять граждан Ирака не пустили в США из Египта из-за указа Трампа
Россия
28 января 18:54
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Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
Турция
28 января 18:34
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На Кубке мира по снежному поло в Швейцарии оборудованы уголки, пропагандирующие азербайджанскую культуру (ФОТО)
Общество
28 января 18:27
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Эрдоган и Мэй обсудили сирийское урегулирование в свете переговоров в Астане и Женеве
Турция
28 января 18:22
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На территории села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района может быть расселено 150-200 семей - вице-премьер
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28 января 17:57
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В Азербайджане предотвращен незаконный ввоз запрещенного лекарства (ФОТО)
Происшествия
28 января 17:21
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Турция ждет российских инвестиций в свой туристический сектор - посол
Турция
28 января 16:30
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В Азербайджане значительно сократилось рефинансирование ипотечных кредитов
Бизнес
28 января 16:27
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Мэр Берлина написал письмо Трампу
Европа
28 января 16:27
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Президент Турции принял премьера Великобритании
Турция
28 января 16:23
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Парламенты 54 стран проведут мероприятия, посвященные 25-летию Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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28 января 16:16
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Muganbank возглавил ТОП-10 азербайджанских банков по числу выданных ипотечных кредитов
Бизнес
28 января 16:09
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AZAL продолжит выполнять полеты в Гянджу и Габалу
Бизнес
28 января 16:09
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Природные катаклизмы в Италии привели к новым обвалам античных построек
Европа
28 января 15:58
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Франция и Германия обеспокоены рядом решений Трампа
Европа
28 января 15:55
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На севере Азербайджана за ночь выпало более 70 см снега
Общество
28 января 15:30
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Миссия СНГ наблюдает в Туркменистане за президентской кампанией
Туркменистан
28 января 15:09
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Сегодня существую силы, которые хотят исказить политику партии «Ени Азербайджан» - вице-премьер
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28 января 15:08
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Рынку люксовых автомобилей в Азербайджане нужно время для развития
Бизнес
28 января 15:01
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28 января 14:40
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28 января 14:33
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В ООН призвали США остаться мировым лидером по защите беженцев
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28 января 14:23
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28 января 14:17
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Пока невозможно заключить с Ливией соглашение о реадмиссии беженцев - Меркель
Европа
28 января 14:10
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Для азербайджанской молодежи во всех сферах открыты широкие перспективы - вице-премьер
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28 января 14:07
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Национальный стенд Беларуси планируется представить в 2017 году на 12 турвыставках за рубежом
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Два авиарейса из России в Баку задерживаются, один отменен
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28 января 13:43
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ЕС реализует в Туркменистане проект в области энергетики
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28 января 13:31
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В Азербайджане сохранится холодная погода
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28 января 13:19
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Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 23-27 января
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28 января 13:13
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ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт
28 января 13:07
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Сегодня не время строить стену между народами - президент Ирана
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28 января 13:04
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Туркменистан подготовил программу мероприятий по Энергетической хартии
Туркменистан
28 января 12:56
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Али Ахмедов: Восстановление земель - месседж Азербайджана международным организациям
Политика
28 января 12:49
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28 января 12:48
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Али Гасанов: В Джоджуг Марджанлы будут организованы поездки послов и представителей международных организаций
Политика
28 января 12:37
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Назначен представитель Туркменистана в ИКАО
Туркменистан
28 января 12:28
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Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович
Беларусь
28 января 12:15
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Цены на американскую нефть: итоги недели 23-27 января
Энергетика
28 января 11:55
-
Ученые раскрыли тайну сверхдолгой жизни первой цивилизации Земли
В мире
28 января 11:45
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Обзор валютного рынка Азерабайджана за неделю
Бизнес
28 января 11:39
-
Со стороны России с Трампом по телефону будет говорить только Путин - Песков
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28 января 11:22
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Американская нефть 27 января незначительно подешевела
Энергетика
28 января 11:20
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В Беларуси уделяется значительное внимание развитию научных школ - Лукашенко
Беларусь
28 января 11:12