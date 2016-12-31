2016 год запомнился рядом крупных проектов в сфере ИКТ Азербайджана

2016 год запомнился рядом крупных проектов в сфере ИКТ Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: 2016 год останется в истории как год нашей славной военной победы

Президент Ильхам Алиев: 2016 год останется в истории как год нашей славной военной победы
В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб: 39 погибших, 69 раненых (ФОТО) (Обновлено)

В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб: 39 погибших, 69 раненых (ФОТО) (Обновлено)
АЗЕРБАЙДЖАН
Число пострадавших в результате теракта в Стамбуле граждан Азербайджана увеличилось (Обновлено)
Число пострадавших в результате теракта в Стамбуле граждан Азербайджана увеличилось (Обновлено)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
ВС Армении 92 раза нарушили режим прекращения огня
Президент Ильхам Алиев: Апрельские бои наша историческая победа, которая приближает урегулирование конфликта
В СГБ отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
ЭКОНОМИКА
Страховой рынок Азербайджана: итоги 2016 года и основные тенденции
Страховой рынок Азербайджана: итоги 2016 года и основные тенденции
Центробанк Азербайджана рассказал о том, что будет влиять на курс маната в 2017 г.
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Назначен новый председатель Совета директоров азербайджанской AzInsurance
Капитализация банков Азербайджана достигла 2,3 млрд манатов
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Лента новостей
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Приоритетной задачей Узбекистана останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия – президент Мирзияев
Приоритетной задачей Узбекистана останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия – президент Мирзияев
В Ташкенте объявлены победители конкурса на лучшую статью об Азербайджане (ФОТО)
В Казахстане начато следствие в отношении отстраненного от должности министра экономики
Президент Казахстана поручил МИД готовиться к переговорам по Сирии
Экс-глава МИД Казахстана назначен новым послом в Великобритании
Путин и Назарбаев обсудили проведение в Астане переговоров по Сирии
Самым главным событием уходящего года для Центральной Азии стала смена президента Узбекистана - эксперт
ИРАН
В аэропорту Тегерана по время приземления загорелся пассажирский самолет
В аэропорту Тегерана по время приземления загорелся пассажирский самолет
Иран подписал меморандум в сфере судостроительства с Daewoo
Россия, Турция и Иран выступили гарантами перемирия в Сирии - Путин
Иран также стал гарантом перемирия в Сирии - глава МИД Турции
Иран обсуждает долгосрочные контракты с Shell и BP
Премьер-министр Швеции посетит Иран
Президент Ирана обеспокоен судьбой бездомных в Тегеране
В МИРЕ
Число погибших при обрушении шахты на востоке Индии увеличилось до 16
Число погибших при обрушении шахты на востоке Индии увеличилось до 16
Новый генсек ООН в своем первом послании призвал правительства и народы бороться за мир
Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как спасались от террориста
В США три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов
Террорист, атаковавший ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован
Обама распорядился предоставить необходимую помощь после теракта в Стамбуле
Разведка США предупреждала о теракте в Стамбуле
TREND LIFE
Я верю, что такого не будет - представительница Азербайджана на &quot;Евровидении-2017&quot;
Я верю, что такого не будет - представительница Азербайджана на "Евровидении-2017"
Гороскоп на 2017 год
Азербайджанский певец удостоен в Измире награды турецких бизнесменов (ФОТО)
Кто из азербайджанских телеведущих сыграет свадьбу 31 декабря? (ВИДЕО)
Новогодняя семейная фотосессия Гюнешь: "Поздравляю всех азербайджанцев!" (ФОТО)
Новогодние хлопоты азербайджанских звезд (ФОТО)
В Баку прошел вечер моды, посвященный Новому году (ФОТО)