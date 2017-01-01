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Новости Международного Банка Азербайджана
МГ ОБСЕ призывает к немедленному возвращению на родину тела азербайджанского военнослужащего
Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана - глава МИД
Председательство Австрии в ОБСЕ будет сфокусировано на разрешении конфликтов
Азербайджан и ОАЭ наметят дальнейшие пути развития сотрудничества
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)
Парламент Турции сегодня обсудит поправки в конституцию
SOCAR увеличит прокачку нефти через Россию в 2017 году
АЗЕРБАЙДЖАН
Утверждения армян об азербайджанской национальной кухне не приносят результатов - минкультуры
Создана специальная комиссия в связи с восстановлением автодороги в Шамахе
Гариб Мамедов награжден орденом «Шохрат»
В центре Баку восстановлен прежний порядок движения автомобилей
Билеты на Гран-при Азербайджана Формулы 1 купили уже в 24 странах
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Задержанный авиарейс Стамбул-Баку прибыл в аэропорт Гейдар Алиев (Обновлено)
Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Юг-Запад"
Вторичное жилье в Ташкенте за год подешевело на 17%
Нефтяная корзина ОПЕК 6 января подорожала почти на 1%
Рынок государственных ценных бумаг Азербайджана вырос в 40 раз
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Точка зрения
Анкара меняет сирийскую политику в пользу России
Новый Шелковый путь изменит судьбу региона - эксперт
Станет ли прецедент с Лапшиным уроком ликвидации преступной безграмотности в вопросе Нагорного Карабаха?
Лента новостей
МГ ОБСЕ призывает к немедленному возвращению на родину тела азербайджанского военнослужащего
Нагорно-карабахский конфликт
00:08
В Греции скончался российский консул
Европа
9 января 23:15
Трамп назначил зятя своим старшим советником
США
9 января 22:19
Число погибших при восхождении на вулкан в Гватемале возросло до 6 человек
Другие страны
9 января 22:10
В Женеве начались переговоры по Кипру
Другие страны
9 января 21:27
Улица, где располагается посольство России в Анкаре, отныне будет носить имя Андрея Карлова
Турция
9 января 21:17
Президент Турции обсудил тему Кипра с премьером Греции
Турция
9 января 21:14
Задержанный авиарейс Стамбул-Баку прибыл в аэропорт Гейдар Алиев (Обновлено)
Бизнес
9 января 20:57
Центр по примирению передал жителям Алеппо более 11 тонн гумпомощи
Арабские страны
9 января 20:46
Глава Палестины попросил Трампа не переносить посольство США в Иерусалим
Другие страны
9 января 20:23
Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии France Football
Европа
9 января 20:14
В Петербурге суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна
Россия
9 января 20:02
Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Юг-Запад"
Экономика
9 января 19:59
В Сирию 15 января отправят более тонны гумпомощи от российских студентов
Россия
9 января 19:58
Анкара меняет сирийскую политику в пользу России
Турция
9 января 19:50
Узбекистан и Афганистан обсудили возможности вывода сотрудничества на новый уровень
Узбекистан
9 января 19:31
Утверждения армян об азербайджанской национальной кухне не приносят результатов - минкультуры
Общество
9 января 19:23
Иран получит 130 тонн природного урана из России
Ядерная программа
9 января 19:23
Премьер Кот-д’Ивуара подал в отставку и распустил правительство
Другие страны
9 января 18:56
Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран
Беларусь
9 января 18:54
Президент Польши подписал закон о реформе образования, вызывавший протесты в стране
Европа
9 января 18:44
Вторичное жилье в Ташкенте за год подешевело на 17%
Бизнес
9 января 18:41
Еще 27 студентов будут получать стипендию от Azercell
IT
9 января 18:34
Азербайджанское коллекторское агентство автоматизирует сбор долгов
Бизнес
9 января 18:25
Создана специальная комиссия в связи с восстановлением автодороги в Шамахе
Общество
9 января 18:21
Прекращение огня в Сирии порождает новые надежды - Эрдоган
В мире
9 января 18:15
Гариб Мамедов награжден орденом «Шохрат»
Политика
9 января 18:06
Спрос на коллекторские услуги в Азербайджане продолжает расти
Бизнес
9 января 17:55
Корабли КСИР получили предупреждение от эсминца США в Ормузском проливе - СМИ
Политика
9 января 17:52
В центре Баку восстановлен прежний порядок движения автомобилей
Общество
9 января 17:51
В Техасе протестуют против строительства газопровода
США
9 января 17:47
Билеты на Гран-при Азербайджана Формулы 1 купили уже в 24 странах
Общество
9 января 17:45
В отношении руководства ANS не возбуждено уголовное дело - Генпрокуратура
Общество
9 января 17:42
Ашхабадское заявление Глобальной конференции по устойчивому транспорту
Туркменистан
9 января 17:42
Военно-политическое руководство Армении далеко от норм цивилизованного поведения - МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
9 января 17:35
Ашхабадское заявление: Развитие транспорта – ключевой фактор достижения Целей устойчивого развития ООН (ФОТО)
Туркменистан
9 января 17:32
Посольство США в Москве приостановило выдачу виз
Россия
9 января 17:24
Азербайджан и Иран изучают вопрос интеграции карточных систем
Бизнес
9 января 17:11
Турция всегда будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана - глава МИД
В мире
9 января 17:10
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 10 января
Бизнес
9 января 17:07
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Ирана
Политика
9 января 17:02
Отношения Турции и США находится в самом «чувствительном» периоде - Эрдоган
В мире
9 января 17:02
В Беларуси планируют внедрять новые методики реабилитации детей-инвалидов
Беларусь
9 января 17:00
Предвыборная кампания в Армении пройдет с 5 по 31 марта - ЦИК
Армения
9 января 16:56
Новый Шелковый путь изменит судьбу региона - эксперт
Точка зрения
9 января 16:54
Palmali подарила МЧС Азербайджана подводную лодку
Общество
9 января 16:30
«Турецкие авиалинии» отменили все рейсы в Стамбуле
В мире
9 января 16:21
Иран и шестерка проведут совместное заседание в Вене
Ядерная программа
9 января 16:20
Полиция Турции оцепила здание парламента, где обсуждаются поправки в конституцию
В мире
9 января 16:15
Азербайджанский вуз приступил к строительству центра высоких технологий
IT
9 января 16:10
Демонтирована еще одна железнодорожная колея в Баку (ФОТО)
Общество
9 января 16:02
Глава МИД Турции отметил важность диалога с Россией по Сирии
Турция
9 января 16:02
В Азербайджане со следующего года повысится зарплата еще у 30% учителей
Общество
9 января 15:58
Председательство Австрии в ОБСЕ будет сфокусировано на разрешении конфликтов
Политика
9 января 15:55
Иран подтвердил наличие крупных запасов сланцевой нефти
Экономика
9 января 15:50
Почта Азербайджана откроет первый центр обслуживания граждан
IT
9 января 15:49
Минюст Азербайджана продолжает проверки по делу Нурай Байрамзаде
Общество
9 января 15:49
Турция обозначила свои ожидания в отношении США
В мире
9 января 15:19
Делегация деловых кругов Германии намерена посетить Беларусь
Беларусь
9 января 15:16
Завершено строительство автодороги до Гянджи (ВИДЕО/ФОТО)
Общество
9 января 15:06
Число выданных в 2016 году е-подписей выросло на 37%
IT
9 января 15:00
В Нигерии боевики "Боко Харам" атаковали военную базу
Другие страны
9 января 15:00
Курс доллара в Турции преодолел отметку в 3,7 TRY/USD
Бизнес
9 января 14:39
Импорт автомобилей в Иран значительно возрос
Экономика
9 января 14:33
Вопрос о присоединении Азербайджана к Исламской военной коалиции сегодня не рассматривается - МИД
Политика
9 января 14:28
Завтра в Баку прогнозируется туманная и дождливая погода
Общество
9 января 14:18
Азербайджанский ипотечный фонд определился со страховщиком
Бизнес
9 января 14:13
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Россия
9 января 14:03
Нефть продолжает дешеветь из-за роста экспорта из Ирана
Энергетика
9 января 13:55
«Фальшивое государство» по соседству с Азербайджаном
Армения
9 января 13:54
Таджикистан хочет продолжить переговоры по авиасообщению с Россией
Таджикистан
9 января 13:35
Нефтяная корзина ОПЕК 6 января подорожала почти на 1%
Энергетика
9 января 13:33
Турецкий банк расширяет филиальную сеть в Азербайджане
Бизнес
9 января 13:31
Рынок государственных ценных бумаг Азербайджана вырос в 40 раз
Бизнес
9 января 13:31
Объем грузоперевозок через Бакинский порт вырос почти наполовину
Бизнес
9 января 13:23
Около 138 тыс. человек покинули Мосул из-за военной операции
Арабские страны
9 января 13:23
Минпром Туркменистана объявил тендер
Энергетика
9 января 13:11
На юге Узбекистана завершена электрификация участка железной дороги
Бизнес
9 января 13:11
Председатель парламента Турции вновь помещен в реанимацию
В мире
9 января 13:04
Пролив Босфор закрыт из-за непогоды
В мире
9 января 12:49
В Азербайджане запущен процессинговый центр бронирования авиабилетов
IT
9 января 12:45
Глава пенсионного фонда Казахстана арестован на два месяца
Казахстан
9 января 12:41
Станет ли прецедент с Лапшиным уроком ликвидации преступной безграмотности в вопросе Нагорного Карабаха?
Нагорно-карабахский конфликт
9 января 12:39
Азербайджан и ОАЭ наметят дальнейшие пути развития сотрудничества
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9 января 12:39
Уменьшилось число советников министра по налогам Азербайджана
Бизнес
9 января 12:36
Азербайджан увеличил транспортировку нефти по БТД
Энергетика
9 января 12:30
Студент БВШН мечтает отправиться в мировой велотур
Общество
9 января 12:29
В UNEC состоялся «День открытых дверей» (ФОТО)
Общество
9 января 12:24
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана вдвое превысил предложение
Бизнес
9 января 12:21
Авиарейсы из Баку в Стамбул не будут отменены из-за снегопада
Бизнес
9 января 12:19
Мобильный оператор Азербайджана запустит платформу стриминга
IT
9 января 12:03
Туркменистан продлил тендер по модернизации химзавода
Энергетика
9 января 12:02
Курс турецкой лиры снизился более чем на 1% с утра и обновил рекордный минимум
В мире
9 января 11:56
Пассажиры отмененного авиарейса Баку-Стамбул смогут вылететь другим рейсом
Бизнес
9 января 11:56
ВС Армении продолжают пулеметный обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт
9 января 11:45
В Беларуси меняются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования
Беларусь
9 января 11:35
Узбекистан отложил отмену виз для туристов из 27 стран
Узбекистан
9 января 11:29
Нефтегазовый стройконцерн Туркменистана объявил тендер
Энергетика
9 января 11:28
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Узбекистан и Афганистан обсудили возможности вывода сотрудничества на новый уровень
Ашхабадское заявление: Развитие транспорта – ключевой фактор достижения Целей устойчивого развития ООН (ФОТО)
Глава пенсионного фонда Казахстана арестован на два месяца
Узбекистан отложил отмену виз для туристов из 27 стран
Первый раунд узбекско-афганских политконсультаций состоится в Ташкенте
Органы прокуратуры должны играть важную роль в укреплении справедливости в обществе - Мирзияев
Национальный авиаперевозчик Туркменистана будет преобразован в АО
ИРАН
Иран получит 130 тонн природного урана из России
Корабли КСИР получили предупреждение от эсминца США в Ормузском проливе - СМИ
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Иран подтвердил наличие крупных запасов сланцевой нефти
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В Иране объявлен трехдневный траур в связи со смертью Рафсанджани
Скончался экс-президент Ирана Рафсанджани (Обновлено)
В МИРЕ
В Греции скончался российский консул
Трамп назначил зятя своим старшим советником
В Женеве начались переговоры по Кипру
Президент Турции обсудил тему Кипра с премьером Греции
Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран
Прекращение огня в Сирии порождает новые надежды - Эрдоган
Отношения Турции и США находится в самом «чувствительном» периоде - Эрдоган
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