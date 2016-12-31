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Число пострадавших в результате теракта в Стамбуле граждан Азербайджана увеличилось (Обновлено)
Политика
12:35
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2016 год запомнился рядом крупных проектов в сфере ИКТ Азербайджана
IT
12:00
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Число погибших при обрушении шахты на востоке Индии увеличилось до 16
Другие страны
11:14
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Приоритетной задачей Узбекистана останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия – президент Мирзияев
Узбекистан
11:12
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У берегов Индонезии загорелся паром
Другие страны
11:07
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Страховой рынок Азербайджана: итоги 2016 года и основные тенденции
Бизнес
11:02
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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Политика
10:59
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ВС Армении 92 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт
10:23
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МИД Греции осудил теракт в Стамбуле
Другие страны
10:13
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В Бурунди застрелили министра по делам окружающей среды
Другие страны
10:05
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Новый генсек ООН в своем первом послании призвал правительства и народы бороться за мир
Другие страны
09:39
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В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб: 39 погибших, 69 раненых (ФОТО) (Обновлено)
Турция
09:10
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Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как спасались от террориста
Турция
08:29
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В США три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов
США
08:02
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Террорист, атаковавший ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован
Турция
07:02
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Обама распорядился предоставить необходимую помощь после теракта в Стамбуле
США
05:35
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Разведка США предупреждала о теракте в Стамбуле
Турция
04:50
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В Канаде арестован пьяный пилот, уснувший перед вылетом в Мексику
Другие страны
02:50
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Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска
Россия
01:40
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Президент Ильхам Алиев: Апрельские бои наша историческая победа, которая приближает урегулирование конфликта
Политика
00:41
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Ильхам Алиев: Наш экономический потенциал, финансовые ресурсы определяют как нашу экономическую, так и политическую независимость
Политика
00:29
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В Азербайджане отмечают Новый год
Общество
00:01
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Президент Ильхам Алиев: 2016 год останется в истории как год нашей славной военной победы
Политика
00:00
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Франция настаивает на немедленном перемирии в Сирии
Европа
31 декабря 2016 23:08
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СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии
Другие страны
31 декабря 2016 22:33
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В СГБ отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
Политика
31 декабря 2016 22:27
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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ближневосточном регионе
Россия
31 декабря 2016 21:24
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В аэропорту Тегерана по время приземления загорелся пассажирский самолет
Общество
31 декабря 2016 20:35
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Путин и Рухани обсудили соглашение о перемирии в Сирии
Россия
31 декабря 2016 20:10
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В Китае после пожара на судне без вести пропали пять рыбаков
Другие страны
31 декабря 2016 19:47
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Число пострадавших в давке на музыкальном фестивале в Австралии возросло до 80 (Обновлено)
Другие страны
31 декабря 2016 18:56
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Трамп поздравил с Новым годом "многочисленных врагов"
США
31 декабря 2016 18:16
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В Афганистане за сутки уничтожены по меньшей мере 57 боевиков
Арабские страны
31 декабря 2016 17:23
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В Анкаре задержаны восемь боевиков ИГ по подозрению в подготовке теракта
Турция
31 декабря 2016 16:25
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Пан Ги Мун простился с сотрудниками ООН и покинул штаб-квартиру организации в Нью-Йорке
Другие страны
31 декабря 2016 15:54
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Турция борется с силами, стоящими за террористами - Эрдоган
Турция
31 декабря 2016 15:17
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На севере Сирии уничтожены десятки террористов
Турция
31 декабря 2016 15:09
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При обрушении на стройке на юге Китая погибли три человека
Другие страны
31 декабря 2016 15:05
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Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о финансировании между Азербайджаном и Европейской комиссией
Политика
31 декабря 2016 14:47
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Совет финстабильности Азербайджана готовит на 2017 год комплекс мер для поддержания макроэкономической стабильности
Экономика
31 декабря 2016 14:25
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В Багдаде жертвами взрывов стали около 30 человек (Обновлено)
Арабские страны
31 декабря 2016 13:50
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Продолжаются поиски нефтяников, пропавших без вести на Каспии (ФОТО)
Происшествия
31 декабря 2016 13:43
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В аэропортах Москвы отменили более 45 рейсов
Россия
31 декабря 2016 13:10
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Прогноз погоды на первый день нового года
Общество
31 декабря 2016 12:21
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Армянская сторона безосновательно затягивает выдачу тела азербайджанского военнослужащего - комиссия
Нагорно-карабахский конфликт
31 декабря 2016 12:05
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Центробанк Азербайджана рассказал о том, что будет влиять на курс маната в 2017 г.
Экономика
31 декабря 2016 11:48
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Участники платформы для мира между Арменией и Азербайджаном обратились к народам двух стран
Политика
31 декабря 2016 11:21
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В Ташкенте объявлены победители конкурса на лучшую статью об Азербайджане (ФОТО)
Узбекистан
31 декабря 2016 10:53
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Стратегические валютные резервы Азербайджана вчетверо превышают внешний госдолг
Экономика
31 декабря 2016 10:46
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Скончался первый менеджер "Битлз" Алан Уильямс
США
31 декабря 2016 10:20
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ВС Армении 58 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт
31 декабря 2016 10:06
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В Пенсильвании застрелили полицейского, ведутся поиски подозреваемого
США
31 декабря 2016 09:34
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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес
31 декабря 2016 09:00
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Туркменистан возводит крупный газохимический комплекс
Туркменистан
31 декабря 2016 08:27
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Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у берегов Камчатки
Россия
31 декабря 2016 07:42
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СБ ООН проголосует по российскому проекту резолюции по Сирии
Другие страны
31 декабря 2016 06:20
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На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны
31 декабря 2016 04:51
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Лондонские аэропорты отменили сотни рейсов из-за тумана
Европа
31 декабря 2016 04:40
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Четыре человека погибли после крушения небольшого самолета в Вашингтоне
США
31 декабря 2016 02:33
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Cамолет Канары-Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
Другие страны
31 декабря 2016 01:46
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Президент Ильхам Алиев подписал указ об объектах инженерно-коммуникационного обеспечения в Баку
Политика
31 декабря 2016 01:24
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На консула Туниса во Франции напал вооруженный человек - СМИ
Европа
31 декабря 2016 01:21
-
Супруга греческого посла в Бразилии призналась в причастности к его смерти
Другие страны
31 декабря 2016 01:17
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Сегодня - День солидарности азербайджанцев всего мира
Политика
31 декабря 2016 00:01
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Российские дипломаты покинут США не позднее 1 января
США
30 декабря 2016 23:23
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В Турции задержано свыше 100 человек по делу о попытке переворота
Турция
30 декабря 2016 22:35
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В одном из районов Дагестана спустя полтора месяца отменен режим КТО
Россия
30 декабря 2016 22:00
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Главным событием этого года в Бакинском филиале МГУ стало открытие Физического факультета (ФОТО)
Общество
30 декабря 2016 21:06
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Россия направила в СБ ООН проект резолюции по продвижению перемирия в Сирии
Россия
30 декабря 2016 20:38
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Президент Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака
Турция
30 декабря 2016 20:30
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Турция и РФ являются гарантами соглашения по Сирии - Чавушоглу
Турция
30 декабря 2016 20:28
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Президент Ильхам Алиев поздравил глав Судана и Кубы
Политика
30 декабря 2016 20:22
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Azer Turk Bank предлагает своим клиентам скидки на шопинг-фестивале в Дубае
Бизнес
30 декабря 2016 19:26
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МИД Aзербайджана распространил заявление в связи с очередной армянской провокацией
Политика
30 декабря 2016 19:21
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Назначен новый председатель Совета директоров азербайджанской AzInsurance
Бизнес
30 декабря 2016 18:23
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Новая кампания от Unibank Mobile
Бизнес
30 декабря 2016 18:13
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Капитализация банков Азербайджана достигла 2,3 млрд манатов
Бизнес
30 декабря 2016 18:09
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Будьте с нами, и удача обязательно будет сопутствовать Вам! - новогоднее поздравление АМИ Trend
Общество
30 декабря 2016 18:00
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Путин направил послание Трампу
Россия
30 декабря 2016 17:51
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Статус трубопроводных проектов Азербайджана на декабрь 2016 года
Энергетика
30 декабря 2016 17:43
-
Самед Сеидов: Диверсия Армении на границе нацелена на обострение ситуации
Политика
30 декабря 2016 17:38
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В Казахстане начато следствие в отношении отстраненного от должности министра экономики
Казахстан
30 декабря 2016 17:32
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В Бакинском международном аэропорту планируется создать логистический хаб
Бизнес
30 декабря 2016 17:25
-
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 5 января
Бизнес
30 декабря 2016 17:17
-
Какие банки в Азербайджане будут работать в праздничные дни?
Бизнес
30 декабря 2016 17:05
-
В Азербайджане вводится мониторинг финансовых операций плательщиков упрощенного налога и НДС
Бизнес
30 декабря 2016 16:35
-
Президент России прокомментировал новые санкции США
Россия
30 декабря 2016 16:34
-
Социальные вопросы всегда были и будут в центре внимания в Беларуси - президент
Беларусь
30 декабря 2016 16:31
-
Джавид Гурбанов: Моя мечта - соединить Нахчыван с другими территориями Азербайджана прямой железной дорогой
Бизнес
30 декабря 2016 16:24
-
Председатель правления Bank of Baku покинул свою должность
Бизнес
30 декабря 2016 16:19
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Президент Казахстана поручил МИД готовиться к переговорам по Сирии
Казахстан
30 декабря 2016 16:06
-
Туркменистан приобретет медпрепараты
Тендеры
30 декабря 2016 15:54
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На модернизацию оптических сетей Азербайджана будет затрачено 125 млн манатов
IT
30 декабря 2016 15:53
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Госпредприятие Туркменистана закупит химматериалы
Тендеры
30 декабря 2016 15:52
-
Мобильные операторы Азербайджана получат частоты для развития широкополосных услуг
IT
30 декабря 2016 15:50
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Надо готовиться к тому, что приезжающие в Азербайджан армяне будут объявлены у себя на родине маргиналами и отщепенцами - эксперт
Нагорно-карабахский конфликт
30 декабря 2016 15:42
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Награждены преподаватели UNEC
Общество
30 декабря 2016 15:34
-
Назначен временный сопредседатель МГ ОБСЕ от США
Политика
30 декабря 2016 15:33