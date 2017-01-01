ВБ и Азербайджан подписали кредитное и гарантийное соглашения по проекту TANAP (ФОТО)

ВБ и Азербайджан подписали кредитное и гарантийное соглашения по проекту TANAP (ФОТО)
Азербайджан и Иран приступили к строительству в Баку фармзавода (ФОТО)

Азербайджан и Иран приступили к строительству в Баку фармзавода (ФОТО)
Президент Азербайджана встретился в Давосе с главой ЕБРР (ФОТО)

Президент Азербайджана встретился в Давосе с главой ЕБРР (ФОТО)
АЗЕРБАЙДЖАН
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии
Азербайджанская модель развития гимнастики может быть примером для других стран – техдиректор FIG (ФОТО)
Объявление в Азербайджане «Года исламской солидарности» имеет большое значение - госкомитет
SOCAR подготовила план мер по размещению сотрудников на более безопасных площадках
Почти 60 человек были лишены гражданства Азербайджана за террористическую деятельность за пределами страны (ФОТО)
ЭКОНОМИКА
Как изменится долевое участие акционеров Международного банка Азербайджана после повышения капитала?
Как изменится долевое участие акционеров Международного банка Азербайджана после повышения капитала?
Назначен новый гендиректор SOCAR Georgia Petroleum
Иранский министр назвал страны и объемы экспорта азербайджанских лекарств
Международный банк Азербайджана удваивает уставный капитал
Азербайджан вошел в пятерку стран-импортеров зерновых из России
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Лента новостей
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Опознаны тела 18 погибших при крушении Boeing под Бишкеком
Опознаны тела 18 погибших при крушении Boeing под Бишкеком
На месте крушения Boeing под Бишкеком обнаружили черный ящик
Президент Узбекистана одной из главных задач считает сбалансированность госбюджета
Назначен ВРИО министра железнодорожного транспорта Туркменистана
Узбекистан планирует в 2017 г. обеспечить экспорт продукции на $10,8 млрд – президент
В Кыргызстане объявили 17 января национальным днем траура
В Казахстане за разглашение гостайны задержан экс-замглавы администрации президента
ИРАН
Иран не стремится свергнуть саудовский режим - Али Шамхани
Иран не стремится свергнуть саудовский режим - Али Шамхани
Глава МИД Великобритании поддержал ядерную сделку с Ираном
ФРГ ведет переговоры с США над сохранением соглашений с Ираном по атому
Крупнейший автопроизводитель Ирана представил два новых автомобиля (ФОТО)
Наступает эра дорогой нефти - министр нефтяной промышленности Ирана
ЕС продолжит работать над выполнением соглашения с Ираном
Женщины могут претендовать на пост президента Ирана - Совет Стражей
В МИРЕ
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые (ВИДЕО) (Обновлено)
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые (ВИДЕО) (Обновлено)
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече по Сирии в Астане
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу после крушения турецкого Boeing (Обновлено)
Турция направит комиссию в Кыргызстан для расследования причин крушения самолета
В Кыргызстане рассказали новые подробности о разбившемся Boeing
ВС Турции обезвредили 18 террористов на севере Сирии
После крушения Boeing в Кыргызстане возбуждено уголовное дело
TREND LIFE
В Баку состоялся творческий вечер народной артистки (ФОТО)
В Баку состоялся творческий вечер народной артистки (ФОТО)
Сами Юсуф отметит в Баку праздник Новруз
Книга азербайджанского писателя вошла в ТОП-20 Forbes
Ханенде Вюсаля Раджова предлагает выход из безвыходной ситуации (ФОТО, АУДИО)
В Баку отметили День национальной культуры Румынии (ФОТО)
Драма после азербайджанской деревенской свадьбы, или Второй выстрел (ФОТО)
Фярда Амин и Эльмеддин Джафаров вызвали ажиотаж в Баку и Масаллы (ФОТО)