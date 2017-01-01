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ВБ и Азербайджан подписали кредитное и гарантийное соглашения по проекту TANAP (ФОТО)
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Баку готовится к Межконтинентальным судейским курсам FIG (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Армения вновь обостряет ситуацию на линии фронта - минобороны Азербайджана
Грузовой самолет разбился под Бишкеком: погибли 37 человек (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
ICD начинает преговоры с потенциальными инвесторами для ЗСТ в Азербайджане
АЗЕРБАЙДЖАН
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии
Азербайджанская модель развития гимнастики может быть примером для других стран – техдиректор FIG (ФОТО)
Объявление в Азербайджане «Года исламской солидарности» имеет большое значение - госкомитет
SOCAR подготовила план мер по размещению сотрудников на более безопасных площадках
Почти 60 человек были лишены гражданства Азербайджана за террористическую деятельность за пределами страны (ФОТО)
ЭКОНОМИКА
Как изменится долевое участие акционеров Международного банка Азербайджана после повышения капитала?
Назначен новый гендиректор SOCAR Georgia Petroleum
Иранский министр назвал страны и объемы экспорта азербайджанских лекарств
Международный банк Азербайджана удваивает уставный капитал
Азербайджан вошел в пятерку стран-импортеров зерновых из России
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Азербайджан уверенно входит в число наиболее интересных туристических направлений мира
Армении не стоит ждать от Казахстана поддержки в ОДКБ – политолог
Московский «Центр поддержки русско-армянских инициатив» реабилитирует террористов
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Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии
Политика
19:32
Неймар назван самым дорогим футболистом мира
Другие страны
19:27
Азербайджанская модель развития гимнастики может быть примером для других стран – техдиректор FIG (ФОТО)
Общество
19:25
Пять человек погибли в результате инцидента со стрельбой в Мексике
Другие страны
19:21
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые (ВИДЕО) (Обновлено)
Турция
19:19
Иран соблюдает договоренности по СВПД на заводе Фордо - гендиректор МАГАТЭ
Ядерная программа
19:10
Объявление в Азербайджане «Года исламской солидарности» имеет большое значение - госкомитет
Политика
19:04
Иранские ПВО сбили гражданский беспилотник в небе над Тегераном (ВИДЕО)
Общество
19:01
Медведев проведет встречу с премьером Армении
Россия
18:59
МВФ повысил прогноз по ценам на нефть на 2017 год
Энергетика
18:55
SOCAR подготовила план мер по размещению сотрудников на более безопасных площадках
Энергетика
18:23
Иран не стремится свергнуть саудовский режим - Али Шамхани
Политика
18:10
Баку готовится к Межконтинентальным судейским курсам FIG (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество
17:58
Азербайджан и Корея сегодня - наиболее быстро растущие страны в своих регионах - посол
Политика
17:57
Данные владельцев Sim-карт в Азербайджане унифицируются
IT
17:53
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече по Сирии в Астане
В мире
17:49
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
17:31
Почти 60 человек были лишены гражданства Азербайджана за террористическую деятельность за пределами страны (ФОТО)
Общество
17:27
Власти Кыргызстана оплатят похороны погибших при крушении Boeing
Кыргызстан
17:27
Опознаны тела 18 погибших при крушении Boeing под Бишкеком
Кыргызстан
17:23
Глава МИД Великобритании поддержал ядерную сделку с Ираном
Ядерная программа
17:17
Как изменится долевое участие акционеров Международного банка Азербайджана после повышения капитала?
Бизнес
17:14
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 17 января
Бизнес
17:13
Госоператоры связи Азербайджана полностью перешли на безналичный расчет
IT
16:38
В Баку закрывается университет "Тефеккюр"
Общество
16:32
Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества – президент
Беларусь
16:29
В Бишкеке опознали девять тел погибших в авиакатастрофе
Кыргызстан
16:27
Ученые создали первую за 100 лет вакцину от туберкулеза
Другие страны
16:17
ВБ и Азербайджан подписали кредитное и гарантийное соглашения по проекту TANAP (ФОТО)
Бизнес
16:13
МИД Кыргызстана откроет книгу соболезнований из-за крушения Boeing
Кыргызстан
16:08
Беларусь ограничила поставки мяса птицы из нескольких европейских стран
Беларусь
15:56
Из-за шторма около 33 тыс. жителей в Техасе остались без света
США
15:52
У посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста
Армения
15:50
ФРГ ведет переговоры с США над сохранением соглашений с Ираном по атому
Ядерная программа
15:47
Издан двухтомник «Антология азербайджанской литературы»
Общество
15:42
Азербайджанская СК A-Qroup оплатила лечение за рубежом на сумму свыше 250 тыс манат
Бизнес
15:40
Назначен новый гендиректор SOCAR Georgia Petroleum
Энергетика
15:34
Минмолодежи и спорта Азербайджана распространило заявление в связи с участием в фестивале КВН команд непризнанного режима
Общество
15:26
Иранский министр назвал страны и объемы экспорта азербайджанских лекарств
Бизнес
15:18
Крупнейший автопроизводитель Ирана представил два новых автомобиля (ФОТО)
Экономика
15:13
Подготовлено расписание профилактических работ в эфирном пространстве Азербайджана
IT
15:13
AZAL объявляет скидки до 20 % в рамках зимней акции
Бизнес
14:56
В посольстве Кыргызстана в Баку откроется книга соболезнований
Кыргызстан
14:54
Наступает эра дорогой нефти - министр нефтяной промышленности Ирана
Энергетика
14:53
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании ОИС
Политика
14:51
В Мексике при стрельбе на музыкальном фестивале погибли 5 человек
Другие страны
14:44
МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Boeing в Кыргызстане
Кыргызстан
14:40
Беларусь и Гонконг договорились о взаимной отмене виз
Беларусь
14:30
Продление "Контракта века" может принести Азербайджану до $20 млрд допинвестиций
Энергетика
14:20
Вашингтонский институт призвал Трампа гарантировать Турции, что т.н. "геноцид армян" не будет признан Конгрессом
Армения
14:18
Международный банк Азербайджана удваивает уставный капитал
Бизнес
14:18
На месте крушения Boeing под Бишкеком обнаружили черный ящик
Кыргызстан
14:16
Азербайджан уверенно входит в число наиболее интересных туристических направлений мира
Общество
14:13
Спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Туфан» (ФОТО)
Общество
14:10
Азербайджан изучает мировой опыт по подготовке формы декларации о доходах должностных лиц
Общество
13:56
Азербайджан вошел в пятерку стран-импортеров зерновых из России
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13:49
Тела 31 погибшего под Бишкеком доставлены в центр судмедэкспертизы
Кыргызстан
13:41
Оглашен средневзвешенный курс маната к доллару на вторник
Бизнес
13:40
Доля прямых инвестиций в Узбекистане снизилась до 30% - президент
Узбекистан
13:29
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла
Общество
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Аэропорт в Бишкеке возобновил работу после крушения турецкого Boeing (Обновлено)
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13:25
Азербайджан и ВБ сегодня подпишут кредитное соглашение по TANAP
Энергетика
13:18
В Азербайджане в 2016 г. больше всего жалоб о коррупции поступило из районных прокуратур - Главное управление
Общество
13:16
Сирийская оппозиция формирует делегацию для переговоров в Астане
Арабские страны
13:13
Турция направит комиссию в Кыргызстан для расследования причин крушения самолета
В мире
13:12
Министр промышленности и торговли Чехии прибывает в Азербайджан с визитом
Экономика
12:59
Отношения между Азербайджаном и Румынией продолжают развиваться - посол
Политика
12:56
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты на 5 млн манатов
Бизнес
12:55
ЕС продолжит работать над выполнением соглашения с Ираном
Ядерная программа
12:55
Центробанк Азербайджана выпустит ноты на 5 млн манатов
Бизнес
12:53
Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Кыргызстана
Политика
12:52
Азербайджанским разработчикам предоставлена возможность продавать софт без пошлин
IT
12:52
Премьер Кыргызстана посетил место катастрофы Boeing под Бишкеком
Кыргызстан
12:50
В руководстве минналогов Азербайджана произошли кадровые перестановки
Бизнес
12:41
Белорусская система образования не нуждается в глобальных встрясках – министр
Беларусь
12:39
Азербайджанская СК Pasha Life в 2016 увеличила выплаты почти втрое
Бизнес
12:31
NIKOIL | Bank обновил функцию CASH-IN
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12:29
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Узбекистан
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Шахин Мустафаев: В ближайшие три года на фармрынке Азербайджана будет поворотный момент
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Клиенты Kapital Bank выиграли ценные призы
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Назначен ВРИО министра железнодорожного транспорта Туркменистана
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Расследовать катастрофу турецкого Boeing под Бишкеком будет МАК
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В Кыргызстане объявили 17 января национальным днем траура
Кыргызстан
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Назначен первый заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана
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11:26
В Казахстане за разглашение гостайны задержан экс-замглавы администрации президента
Казахстан
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ВС Турции обезвредили 18 террористов на севере Сирии
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Армения вновь обостряет ситуацию на линии фронта - минобороны Азербайджана
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Опознаны тела 18 погибших при крушении Boeing под Бишкеком
На месте крушения Boeing под Бишкеком обнаружили черный ящик
Президент Узбекистана одной из главных задач считает сбалансированность госбюджета
Назначен ВРИО министра железнодорожного транспорта Туркменистана
Узбекистан планирует в 2017 г. обеспечить экспорт продукции на $10,8 млрд – президент
В Кыргызстане объявили 17 января национальным днем траура
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