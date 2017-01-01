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Сирийский кризис должен быть решен посредством диалога
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Восстановление села Джоджуг Марджанлы является посланием государствам мира и международным организациям - депутат
Политика
15:33
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Перспективы Баку и Риги: от туризма до крупных инвестиций – посол Латвии
Бизнес
15:28
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Общественное объединение IDEA провело январский тренинг для детей (ФОТО)
Общество
15:24
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Россия будет надежно и ритмично двигаться вперед – Путин
Россия
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В Баку начался суд над экс-депутатом, обвиняемым в мошенничестве
Общество
15:08
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Беларусь и ООН обсуждают углубление сотрудничества в правовой области
Беларусь
15:05
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США рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения Турции
В мире
14:36
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Сирийская оппозиция не стала обсуждать в Астане предложенный проект конституции
Арабские страны
14:35
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США надо учесть все последствия введения зон безопасности в Сирии – Кремль
Арабские страны
14:26
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Завтра в Баку сильный ветер, ожидаются осадки
Общество
14:16
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SOCAR назвала февральские объемы отгрузки нефти из Джейхана
Энергетика
14:13
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Порт Новороссийск увеличил перевалку нефти в 2016 г.
Энергетика
14:10
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В рамках одного из дорожных проектов АБР в Азербайджане переселены около 2 тыс. человек
Бизнес
13:52
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SOCAR бурит высокодебитную газовую скважину на Каспии
Энергетика
13:42
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ЕБРР о сроках финансирования крупного дорожного проекта в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес
13:39
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С завтрашнего дня в Азербайджане похолодает, пойдет снег
Общество
13:27
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В Шамахы активизировался оползневый процесс
Общество
13:25
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Нефтяная корзина ОПЕК 25 января подешевела
Энергетика
13:22
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Центробанки Ирана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании
Политика
13:11
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Председатель правления азербайджанской СК покинул должность
Бизнес
13:07
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Американская нефть 25 января незначительно подешевела
Энергетика
13:05
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Международные судейские курсы в Баку очень важны для художественной гимнастики – FIG
Общество
13:03
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Сегодня в Турции состоялся тендер на строительство моста «Чанаккале-1915»
В мире
13:02
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Азербайджан и Украина обменяются опытом в сфере социальной политики
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12:47
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Азербайджан и Россия изучат сейсмотектонические особенности Большого Кавказа
IT
12:46
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В Вене прогремел взрыв газа, среди пострадавших есть ребенок
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12:44
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В Азербайджане построено 14 новых и отремонтировано 8 старых мостов (ФОТО/ВИДЕО)
Общество
12:37
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В Баку стартовали Международные судейские курсы FIG по художественной гимнастике (ФОТО)
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12:29
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Бывший госсекретарь США готова принять Ислам и поддержать беженцев
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12:26
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Посольство России в Баку вручило премии азербайджанским литераторам (ФОТО)
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Только в январе потери ВС Армении превысили 10 человек - минобороны Азербайджана
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Ректор БВШН побывал в Институте Нефти Вьетнама (ФОТО)
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12:12
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Наука должна служить еще и опорой государственной идеологии – президент Беларуси
Беларусь
12:09
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Туркменистан и Беларусь проведут деловые переговоры
Туркменистан
12:07
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Enagás: TAP готов предоставить свои мощности любому поставщику газа (Эксклюзив)
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11:52
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В Узбекистане опрокинулся грузовой состав – МЧС
Узбекистан
11:48
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В Китае зафиксировали новый случай заражения птичьим гриппом
Другие страны
11:48
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В Баку стартует проект разработки карты рисков сейсмоопасных зон
IT
11:45
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МИД Туркменистана выступил с заявлением о ситуации с поставками газа в Иран
Туркменистан
11:44
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AZAL о судьбе задержанных в Лондоне бортпроводников
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11:43
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ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
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11:39
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Итальянские мастера поделятся секретами стиля с азербайджанскими коллегами
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11:36
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В Беларуси расширен перечень запрещенных наркотических средств
Беларусь
11:35
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ВС Турции обезвредили более 20 террористов на севере Сирии
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11:32
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EIB хочет финансировать в Азербайджане проекты в сферах транспорта, энергетики и экологии
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11:31
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В Казахстане до конца зимы обсудят изменения в конституцию
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11:26
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Ашхабад и Ташкент провели политконсультации
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Туркменистан активно строит свой участок газопровода ТАПИ
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Узбекский банк «Асака» в 2016 году увеличил активы в 1,4 раза
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Представительная делегация правительства Италии посетит Азербайджан - посол
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Amrahbank осуществляет покупку и продажу инвалюты без ограничения в размере сумм
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Мексика будет сотрудничать с Бакинской высшей школой нефти
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При поддержке Excelsior Hotel & Spa Baku состоялся тренинг для студентов (ФОТО)
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ВТБ (Азербайджан) нацелен выйти в 2017 году на двукратный рост по транзакционному бизнесу
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Виктория Нуланд покинет Госдеп
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Официальный курс маната к мировым валютам на 26 января
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США собрались создать "зоны безопасности" в Сирии
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В Чили от лесных пожаров погибли шесть человек
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06:31
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
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В Мексике число погибших при взрыве на рынке пиротехники достигло 42
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05:06
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В Гяндже произошел пожар, есть погибший
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В Италии найдены тела двух последних жертв схода снежной лавины на отель (Обновлено)
Европа
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Ньето не исключает отмену визита в США после последних указов Трампа
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В Швеции на территории приюта для беженцев обезврежено взрывное устройство
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Трамп намерен запретить прием беженцев из Сирии
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Хиллари Клинтон хочет вести свое ТВ-шоу
США
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В США скончалась обладательница нескольких "Эмми" Мэри Тайлер Мур
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В ДТП с участием автомобиля главы Минобороны Польши пострадали два человека
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25 января 23:59
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TAP в ближайшие дни получит разрешение на пересадку деревьев для прокладки газопровода в Италии
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25 января 22:25
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США уничтожили пять боевиков "Аль-Каиды" в результате ударов в Йемене
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ВР готова сокращать нефтедобычу по требованию участников сделки ОПЕК
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25 января 21:07
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Стоимость нефти слабо растет
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25 января 21:05
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25 января 20:59
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В Сан-Паулу преступники захватили заложников при налете на магазин
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25 января 20:55
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Туркменистан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества
Туркменистан
25 января 20:45
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Европа
25 января 20:38
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Миссия СНГ наблюдает в Туркменистане за президентской кампанией
Туркменистан
25 января 20:37
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Число жертв нападения на отель в Могадишо возросло до 28 человек
Другие страны
25 января 20:37
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В Лиссабоне паром врезался в причал, пострадало около 35 человек
Европа
25 января 20:32
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Расширены полномочия минтранспорта Азербайджана
Бизнес
25 января 19:44
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В ВР считают, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет на 30% к 2035 году
Энергетика
25 января 19:35
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Усэйн Болт лишился золота Пекинской Олимпиады из-за допинг-пробы партнера
Другие страны
25 января 19:13
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Проект конституционных реформ в Казахстане будет вынесен на всенародное обсуждение
Казахстан
25 января 19:10