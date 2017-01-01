Enagás: TAP готов предоставить свои мощности любому поставщику газа (Эксклюзив)

Enagás: TAP готов предоставить свои мощности любому поставщику газа (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Пакистана (ФОТО)

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Пакистана (ФОТО)
Экономическая ситуация в мире не повлияла на операции ИБР в Азербайджане - вице-президент (Эксклюзив)

Экономическая ситуация в мире не повлияла на операции ИБР в Азербайджане - вице-президент (Эксклюзив)
АЗЕРБАЙДЖАН
Восстановление села Джоджуг Марджанлы является посланием государствам мира и международным организациям - депутат
Восстановление села Джоджуг Марджанлы является посланием государствам мира и международным организациям - депутат
Общественное объединение IDEA провело январский тренинг для детей (ФОТО)
В Баку начался суд над экс-депутатом, обвиняемым в мошенничестве
Завтра в Баку сильный ветер, ожидаются осадки
С завтрашнего дня в Азербайджане похолодает, пойдет снег
ЭКОНОМИКА
Председатель правления азербайджанской СК покинул должность
Председатель правления азербайджанской СК покинул должность
Представительная делегация правительства Италии посетит Азербайджан - посол
ВТБ (Азербайджан) нацелен выйти в 2017 году на двукратный рост по транзакционному бизнесу
TAP в ближайшие дни получит разрешение на пересадку деревьев для прокладки газопровода в Италии
ВР готова сокращать нефтедобычу по требованию участников сделки ОПЕК
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Туркменистан и Беларусь проведут деловые переговоры
Туркменистан и Беларусь проведут деловые переговоры
В Узбекистане опрокинулся грузовой состав – МЧС
В Казахстане до конца зимы обсудят изменения в конституцию
Ашхабад и Ташкент провели политконсультации
Принято решение об увековечении памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова
Туркменистан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества
Миссия СНГ наблюдает в Туркменистане за президентской кампанией
ИРАН
Сирийский кризис должен быть решен посредством диалога
Сирийский кризис должен быть решен посредством диалога
Центробанки Ирана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании
Иран видит потенциал партнерства с Трампом
Сенаторы США вновь вынесли на рассмотрение в Конгресс закон о неядерных санкциях против Ирана
Иран скоординировал действия с Сирией для противодействия присутствию США в Астане
Иран отказался вывести подразделения ополчения из Сирии
Число европейских туристов, приезжающих в Иран, увеличилось на 50%
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США рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения Турции
США рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения Турции
Сегодня в Турции состоялся тендер на строительство моста «Чанаккале-1915»
Бывший госсекретарь США готова принять Ислам и поддержать беженцев
ВС Турции обезвредили более 20 террористов на севере Сирии
«Турецкие авиалинии» отменили более 400 рейсов
Президент Ньето подтвердил, что Мексика ничего не заплатит за стену Трампа
Трамп объявил о "немедленном" строительстве стены на границе с Мексикой
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Mahmud Baba: азербайджанские звезды на премьере комедийного фильма (ФОТО)
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"Великая стена" в Баку: схватка с кровожадными чудовищами ради спасения всего человечества (ФОТО)
В Азербайджане покажут первый в истории анимационный фильм о балете (ФОТО, ВИДЕО)
Время возможностей! Продлена дата подачи заявок на чемпионат "Золотой Байт 2017"
Молодежная встреча в Баку (ФОТО)
Азербайджанский спектакль для зрителей в Санкт-Петербурге
В Баку на фестиваль приедет родственник Ферруччо Ламборгини