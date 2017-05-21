Баку-2017: Представительница Азербайджана по борьбе одержала победу

21 мая 2017 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представительница Азербайджана по борьбе одержала победу в своей третьей встрече на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Выступающая в весовой категории 75 кг Сабира Алиева встретилась Айпари Мадатгызы из Кыргызстана.

Азербаджанская спортсменка досрочно завешила поединок чистой победой.

Сабира Алиева ранее была сильнее Ирины Казюлиной из Казахстана, но проиграла египетской спотсменке Самар Хамза.

Следующим соперником азербайджанской спортсменки будет Ясемин Адар из Турции.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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