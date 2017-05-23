Товарооборот между Азербайджаном и Мексикой вырос вдвое

23 мая 2017 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2014 года товарооборот между Азербайджаном и Мексикой вырос вдвое, говорится в сообщении посольства по случаю второй годовщины деятельности посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Лабардини является первым послом Мексики в Азербайджане: он приступил к работе в Баку спустя 8 месяцев после открытия дипломатического представительства этой латиноамериканской страны в Азербайджане.

В сообщении отмечается, что открытие посольств обеих стран во многом способствовало росту двусторонней торговли. Так, после того, как в 2014 году приступило к работе посольство Мексики в Баку и по 2015 год, объемы двусторонней торговли увеличились втрое и достигли 22 миллионов долларов. По данным посольства, в 2016 году наблюдались аналогичные цифры. В свою очередь, двусторонний туризм в этот же период вырос втрое.

В то же время, в сообщении отмечается, что нынешние показатели товарооборота все еще не соответствуют потенциалу, имеющемуся у двух государств.

В посольстве также напомнили, что в 2017 году Мексика впервые приняла участие в Азербайджанской Международной Выставке «Пищевая Промышленность», где были представлены 16 категорий продуктов мексиканского происхождения включая молотый перец чили, сладости с перцом чили, фрукты, напитки, бобовые, а также, мексиканское пиво, текила и мескаль.

Также с момента открытия посольства в Баку состоялись показы различных мексиканских традиционных и современных фильмов, некоторые из которых были переведены на азербайджанский язык. Также в Баку и в регионах страны были проведены выставки мексиканской живописи. В 2016-ом году такие выставки были организованы в Гяндже, Мингячевире, Гебеле и в Шамахе. В настоящее время, в Центре Гейдара Алиева публике представлены работы мексиканского скульптора Хорхе Марина. Выставка, открывшаяся в октябре 2016 года, продлится до конца августа текущего года.

«Посольство, и впредь, будет активно продвигать двусторонние отношения, развивая дружбу между Мексикой и Азербайджаном», - говорится в сообщении.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер: @E_Kosolapova

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