В Риге обсудили расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - В столице Латвии состоялось обсуждение вопроса расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном, об этом говорится на сайте азербайджанского посольства в Риге.

Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов провел встречу с работающими этой стране азербайджанскими предпринимателями.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения торговых связей и увеличения товарооборота между Азербайджаном и Латвией.

Дипломат подчеркнул, что политический диалог между странами находится на высоком уровне, а также отметил необходимость соответствующего интенсивного роста и в сфере экономического сотрудничества.

Дипломат отметил несколько важных проектов, которые могли бы увеличить двусторонние экономические взаимосвязи: в том числе, участие Азербайджана в проекте контейнерного поезда «ЗУБР», соединяющего транспортные узлы в Прибалтийском, Черном и Каспийском регионах. ​

В свою очередь, азербайджанские предприниматели выдвинули ряд предложений по развитию экономических и торговых отношений между Латвией и Азербайджаном.

Участники встречи отметили необходимость открытия прямых авиарейсов, в целях укрепления торговых взаимосвязей.

Также была отмечена важность открытия торгового дома Азербайджана в Риге, в целях увеличения экспорта из Азербайджана в Ригу.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией за первый квартал 2017 года составил свыше 350 тысяч долларов США.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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