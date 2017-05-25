Завод Norm Sement провел мероприятия в рамках КСO проекта Norm Ustalar Klubu (ФОТО)

25 мая 2017 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Norm Ustalar Klubu завод Norm Sement организовал в 6 районах ряд мероприятий с участием мастеров из различных регионов республики. Мероприятия состоялись, соответственно, в Губе, Габале, Гяндже, Мингячевире, Кюрдамире, Масаллы.

Со стороны профессионального персонала службы технической поддержки Norm Sement мастерам – членам Norm Ustalar Klubu принимавшим участие в мероприятиях просветительского характера, была предоставлена полезная информация об эффективном использовании цементной продукции, а также выборе оптимального соотношения состава цементных изделий. Персонал технической поддержки провел широкие обсуждения с мастерами об инновациях в сфере кладочных и штукатурных работ, современных стандартах и по другим важным вопросам. Также были перечислены необходимые условия для получения оптимальной бетонной смеси в строительной сфере. В заключение мероприятия внимание было уделено свободным обсуждениям, в частности были обсуждены проблемы, с которыми часто сталкиваются мастера при использовании цементной продукции и способы их решения.

Мероприятия стали прекрасным шансом для проведения обсуждений между мастерами, обмена мнениями об особенностях их профессии.

Norm Sement уделяет большое внимание мастерам, работающим в строительной сфере, и поддерживает постоянное совершенствование профессиональных знаний и навыков с целью обеспечения эффективного использования цементов Norm конечными потребителями.

http://www.norm.az/press/news/20170525104953407.html

https://www.facebook.com/NORMLLC/posts/1115611341872265

Новости категории
Цены на нефть перейдут рубеж 60-ти долларов за баррель - эксперт
Энергетика 12:13
В Азербайджане начинается регистрация обращений на получение льготного жилья
Бизнес 11:57
В ближайшее время в Азербайджане ожидаются позитивные изменения темпов роста экономики - минфин (версия 2)
Бизнес 11:55
В ближайшее время в Азербайджане ожидаются позитивные изменения темпов роста экономики - минфин
Бизнес 11:28
Moody's: Экономика Азербайджана в 2018 году продемонстрирует рост (версия 2)
Бизнес 11:21
Moody's: Экономика Азербайджана в 2018 году продемонстрирует рост
Бизнес 09:59
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 мая (Версия 2)
Бизнес 09:53
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной миграционной службы и Caspian European Club
Бизнес 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 мая
Бизнес 09:28
Азербайджан поставил нефть в Техас впервые с 2012 года
Энергетика 24 мая 17:44
Обновлена услуга выдачи е-справок о высшем образовании в Азербайджане (ФОТО)
IT 24 мая 17:41
Центробанк Азербайджана выпустит еще одну эмиссию нот
Бизнес 24 мая 17:31
Азербайджанский банк должен Центробанку более 150 млн манатов (версия 2)
Бизнес 24 мая 17:24
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 25 мая
Бизнес 24 мая 17:12
Порт Новороссийск незначительно увеличил перевалку нефтепродуктов
Энергетика 24 мая 17:07
В Риге обсудили расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном
Экономика 24 мая 17:05
Комитет кредиторов Bank Standard не согласен с ликвидационным планом банка
Бизнес 24 мая 16:59
Международный банк Азербайджана получил награду за самый значительный объем безналичных операций
Бизнес 24 мая 16:50