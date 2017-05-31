Азербайджанский газ будет служить важным источником стабильности - Европейская Комиссия

31 мая 2017 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский газ будет служить важным источником стабильности, сказал в среду вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович в своем видеообращении к участникам 24-й Каспийской нефтегазовой выставке в Баку.

"Мы стремимся к обеспечению безопасного, приемлемого и устойчивого энергетического пространства", - сказал вице-президент, добавив, что Азербайджан является важным партнером Европы в этом вопросе.

По словам Шефчовича, Азербайджан играет ключевую роль в реализации проекта "Южный газовый коридор", являющегося стратегическим фактором для Евросоюза по диверсификации энергоресурсов, а также для достижения климатических целей и укрепления геополитического баланса и стабильности в Европе.

Вице-президент выразил уверенность, что азербайджанский газ будет поставлен в Европу в 2020 году в рамках проекта "Южный газовый коридор".

"Этот газ поможет нам достичь вышеуказанных целей и, конечно же, пойдет во благо участников проекта, как в Евросоюзе, так и за его пределами", - сказал Шефчович.

Вице-президент напомнил, что совместная декларация по проекту "Южный газовый коридор" была подписана с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым более шесть лет назад, в 2011 году.

Шефчович отметил, что все эти трубопроводы получили статус проектов общего интереса ЕС и внесены в список критически важных проектов Энергетического союза.

"TANAP также получил финансовую помощь в рамках Механизма европейского объединения (Connecting Europe Facility)", - добавил вице-президент.

Шевчович также отметил важность переговоров по новому рамочному соглашению между ЕС и Азербайджаном.

"Этим переговорам был дан официальный старт во время визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель в феврале текущего года. Я уверен, что итоговое соглашение в дальнейшем укрепит взаимовыгодное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном", - сказал вице-президент.

По его словам, сотрудничество ЕС и Азербайджана уже служит трем основным целям Энергетического союза - безопасности, конкуренции и устойчивости.

"Еще много чего мы можем сделать вместе, особенно это касается вопросов окружающей среды и климата. В прошлом ноябре Еврокомиссия продемонстрировала, насколько мы серьезны по поводу решения этих вопросов. Мы готовы поделиться нашим опытом и оказать помощь другим странам и готовы поддержать Азербайджан в переходе на экономику с низким уровнем вредных выбросов. Мы еще раз подтверждаем приверженность ЕС проекту "Южный газовый коридор", который поможет Европе", - сказал Шефчович.

(Автор: Ляман Зейналова)

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