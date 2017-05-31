США поддерживают роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности - госдеп

31 мая 2017 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США поддерживают роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности, сказала в среду в Баку заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган.

"Для меня было большей честью присутствовать сегодня на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017". Также для меня было честью зачитать сегодня на открытии письмо Президента США Президенту Азербайджана", - сказала Донниган.

По ее словам, "Южный газовый коридор" внесет вклад не только в экономику Азербайджана, но также сыграет важную роль в мировой энергетической безопасности.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.
Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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