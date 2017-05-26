Житель Джалилабадского района задержан за сбыт фальшивых денег

26 мая 2017 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском районе задержан гражданин Азербайджана за попытку продать фальшивые деньги.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МВД, в управление полиции Джалилабадского района поступила оперативная информация о том, что житель села Шихлар Сафа Гарашов занимается продажей фальшивых денежных купюр. В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий Гарашов был задержан при попытке сбыть 240 единиц фальшивых денежных купюр достоинством в 100 манатов.

При нем и в квартире, в которой он проживает, были обнаружены и изъяты фальшивые денежные купюры в указанном размере, а также другие представляющие значение для следствия вещественные доказательства.

Согласно заключению экспертов, изъятые фальшивые купюры с трудом можно отличить от настоящих.

Задержанный в ходе предварительных показаний признался, что приобрел фальшивые деньги с целью сбыта.

По факту в Джалилабадском РУП возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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