Гражданка Азербайджана задержана за контрабанду валюты

26 мая 2017 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана задержали гражданку страны, пытавшуюся провезти через границу незадекларированную валюту.

Как сообщает в пятницу пресс-центр ГПС, накануне, примерно в 22:00, прибывшая из Грузии гражданка Азербайджана Байрамова Гёзяль Орудж гызы при прохождении границы была задержана сотрудниками Госпогранслужбы на пограничном КПП Шихлы в Газахском районе.

Отмечается, что из-за подозрительного поведения Байрамовой был проведен досмотр ее ручной клади, в результате чего были обнаружены и изъяты незадекларированные 12 тысяч долларов.

По факту в следственном отделе ГПС было возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (Контрабанда) УК.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 24 мая, когда Байрамова уезжала из Азербайджана в Грузию, при ней не было суммы наличных денег, которую следовало бы задекларировать.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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