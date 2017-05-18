БАКУ /Trend/ - Исполняется 25 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана.

В результате оккупации Лачинского района 63 341 гражданин Азербайджана был изгнан со своих земель. Во время захвата Лачина погибли и пропали без вести более 300 военных и гражданских лиц.

На территории района площадью 1835 квадратных километра находилось 121 село. В зоне оккупации остались 8950 зданий, в том числе семь промышленных предприятий и строительных организаций, 471 учреждение, 154 школы и сотни культурно-исторических памятников.

После захвата 8 мая 1992 года города Шуша армянские вооруженные формирования, овладевшие населенными пунктами вокруг Лачина, подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу районный центр.

В ночь на 17 мая 1992 года противник, перешедший в наступление с территории, именуемой Туршсу (город Шуша), и Горисского района Армении, захватил Лачинский район. Большая часть сил врага проникла в район через так называемый Лачинский коридор.

В этот период основная часть азербайджанских воинских подразделений, выводимых из Лачина и близлежащих районов, была вовлечена в политическое противостояние, происходившее в столице республики. Армия, вовлеченная в конфликт между властями и оппозицией, фактически не контролировала ситуацию на фронте. В результате Лачин оказался в списке районов, оккупированных армянами. Захват имевшего стратегическое значение Лачинского района нанес серьезный урон экономике Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. 20 процентов территории Азербайджана, в частности Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.