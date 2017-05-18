Как неумело президент Армении жонглирует словами, или Почему Ереван отказался от своих обязательств

Эльмира Таривердиева

То, что именно Ереван отказывается от своих обязательств по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и то, почему он это делает, давно не секрет в экспертном сообществе. При этом, разумеется, на обывателей громкие заявления армянских дипломатов о том, что "вина лежит на Баку", могли бы произвести впечатление, если бы не одно НО. Карабахский генерал Серж Саргсян слишком неумело жонглирует словами и сам себя выдает при любой попытке рассказать о причинах нагорно-карабахского конфликта.

Выступая сегодня в Национальном собрании, Саргсян, обращаясь к депутатам парламента нового созыва, заявил, что статус-кво по Карабаху может измениться только при всеобъемлющем решении.

«Утверждать, что старые документы могут послужить разрешением конфликта, значит грешить против реальности. Документ от декабря 1997 года претендовал не на решение вопроса, а на прекращение вооруженного конфликта… Мы не хотим сохранять статус-кво ни днем больше. Не хотим возлагать на плечи будущих поколений тяжесть решения вопроса», - самозабвенно сочинял Саргсян новую и очередную армянскую реальность.

Однако, если разобраться, то заявления Саргсяна вовсе не безобидны и уж точно не миролюбивы. Все чаще и чаще сами переговорщики – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, приоткрывая завесу тайны переговорного процесса, говорят о том, что предложения, лежащие на столе, предполагают пошаговое поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Недавно, выступая на встрече экспертов на площадке американского мозгового центра Atlantic Council, сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд заявил, что сегодня на столе переговоров лежат базовые предложения и документы, предусматривающие пути выхода из кризисной ситуации, и никто не должен отказываться от них.

Базовые, это как раз те самые принципы, разработанные в 1997 году и закрепленные в 2007 году, названные Мадридскими принципами. Надо понимать, что документ, предложенный сторонам Минской группой в мае-июле 1997 года, это те же самые Мадридские принципы, за исключением того, что в документе 1997 года не упоминался Кельбаджар. Однако частный вопрос Кельбаджарского коридора никак не может служить оправданием затягивания переговоров Арменией, ведь как раз в этом случае позиции сторон вполне схожи – обе стороны считают целесообразным оставить этот коридор, в составе Азербайджана, разумеется, но для свободного доступа армян.

А дальше Саргсян популярно объясняет почему все то, что он говорил ранее о готовности Армении уйти от статус-кво, ложь.

«Армянская сторона получала сомнительные гарантии безопасности и не менее сомнительные перспективы политического урегулирования, вместо этого идя на несоразмерные уступки. Армения не раз высказывалась за нахождение компромисса на основе признания права народа «Арцаха» на самоопределение», - сказал Саргсян.

Принцип самоопределения действительно есть на столе переговоров, наравне с принципом соблюдения территориальной целостности Азербайджана, однако, тут есть нюансы, на которые следует обратить внимание.

После такого признания становится абсолютно очевидным, что именно тормозит процесс переговоров вокруг Нагорного Карабаха. То, что Армения настаивает на самоопределении мифического народа, которого на деле не существует, является главным препятствием к решению конфликта. На такой абсурд Баку согласиться просто не может. Дело в том, что «самоопределиться» может только отдельно взятый народ в рамках территорий его исконного проживания. В случае с армянами самоопределение уже произошло – армяне давно самоопределились в рамках государства Армения. Ни о каком "самоопределении" на азербайджанских землях несуществующего "народа Нагорного Карабаха", который говорит на армянском языке, имеет армянские фамилии и не отрицает, что является частью армянского народа, не может быть и речи, ибо народа такого нет и не было.

При этом в документах на столе переговоров говорится о референдуме по определению статуса Нагорного Карабаха лишь после возвращения туда азербайджанских жителей этого региона, то есть по прошествии нескольких лет, когда территории будут деоккупированы и люди вернутся в свои дома. Подменять понятия определения статуса региона после возвращения туда его исконных жителей, изгнанных армянскими вооруженными силами, и самоопределения, по меньшей мере, глупо.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend