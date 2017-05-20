ВС Армении подвергли массированному обстрелу позиции Азербайджана

20 мая 2017 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-миллиметровые минометы (49 снарядов), в течение суток 139 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского, на безымянных высотах Иджеванского, в селах Чинари, Мосесгех Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджилы, Кемерли, Гушчу Айрым Газахского, Коханеби, Мунджуглу, Агбулаг, Агдам и на безымянных высотах Товузского и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского, Шихлар, Ширванлы, Кенгерли, Баш Гарвенд, Джавахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
Глава ИВ: В ходе минометного обстрела с армянской стороны повреждена ЛЭП в Агдаме
Общество 17 мая 12:11
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские населенные пункты - минобороны
Нагорно-карабахский конфликт 17 мая 10:24
Минобороны Азербайджана прокомментировало ранение оператора армянского телеканала
Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 13:47
В Азербайджане презентован учебно-тренировочный самолет нового поколения «M-346» (ФОТО)
Общество 10 мая 17:03
Организованы показательные выступления военных оркестров ВС Азербайджана (ФОТО)
Общество 9 мая 21:16
Завтра в Баку выступят военные оркестры ВС Азербайджана
Общество 8 мая 18:45
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 121 раз
Нагорно-карабахский конфликт 7 мая 09:38
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из 60-мм минометов
Нагорно-карабахский конфликт 6 мая 14:48
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 4 мая 12:31
ВС Армении до 120 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта
Нагорно-карабахский конфликт 3 мая 11:51
Продолжаются азербайджано-турецкие совместные, тактические учения (ФОТО)
Общество 2 мая 12:31
Азербайджано-турецкие совместные, тактические учения (ВИДЕО)
Политика 1 мая 18:06
Армения применила зенитный ракетный комплекс «Оса» - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 28 апреля 12:12
Мониторинг ОБСЕ на линии противостояния азербайджанских и армянских войск прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 27 апреля 15:09
Азербайджан и Франция усиливают кибербезопасность в государственном управлении
Политика 27 апреля 12:10
Минобороны Азербайджана и России обсудили вопросы защиты от оружия массового поражения
Политика 27 апреля 11:55
Азербайджан участвует в VI Конференции по международной безопасности в Москве
Общество 26 апреля 14:12
Проведена демонстрация вооружений которые будут использованы на совместных азербайджано-турецких учениях (ФОТО)
Политика 25 апреля 10:20