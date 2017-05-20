ВС Армении подвергли массированному обстрелу позиции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-миллиметровые минометы (49 снарядов), в течение суток 139 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского, на безымянных высотах Иджеванского, в селах Чинари, Мосесгех Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджилы, Кемерли, Гушчу Айрым Газахского, Коханеби, Мунджуглу, Агбулаг, Агдам и на безымянных высотах Товузского и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского, Шихлар, Ширванлы, Кенгерли, Баш Гарвенд, Джавахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)