ВС Армении нарушили режим прекращения огня 115 раз

23 мая 2017 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (4 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгепар, Айгедзор и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селах Алибейли, Мунджуглу, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 128 раз
Нагорно-карабахский конфликт 22 мая 11:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 21 мая 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 19 мая 09:49
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберного оружия
Нагорно-карабахский конфликт 18 мая 10:52
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 мая 09:55
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 122 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 16 мая 09:47
Азербайджан уничтожил армянский ЗРК "Оса " вместе с личным составом (ФОТО, ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 мая 19:58
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 15 мая 09:45
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз
Нагорно-карабахский конфликт 13 мая 09:54
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз
Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 10:19
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 мая 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 9 мая 10:11
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 109 раз
Нагорно-карабахский конфликт 8 мая 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз
Нагорно-карабахский конфликт 5 мая 11:02
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз
Нагорно-карабахский конфликт 2 мая 10:15
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз
Нагорно-карабахский конфликт 1 мая 10:23
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 112 раз
Нагорно-карабахский конфликт 30 апреля 10:17
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз
Нагорно-карабахский конфликт 29 апреля 10:20