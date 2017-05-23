Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании - Федерика Могерини

23 мая 2017 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ Европейский союз считает, что статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неустойчив и что конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании в соответствии с международным правом. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе, прошедшей после 17-го заседания Совета сотрудничества Армения – ЕС, сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Армянскую делегацию возглавлял глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Европейский союз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказала Могерини.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )

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