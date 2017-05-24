Richmond Times-Dispatch: США должны оказать давление на Армению для вывода оккупационных войск с территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тогда как терроризм со стороны «Исламского государства» охватывает Ближний Восток, агрессия Армении против союзника США - Азербайджана - миром в основном игнорируется, говорится в редакционной статье американского издания Richmond Times-Dispatch.

«18 мая исполнилось 25 лет с оккупации Лачинского района Азербайджана. После оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана армянские военные подразделения совершили этническую чистку в городе Лачин, уничтожив впоследствии сотни памятников культуры. В результате оккупации более 63340 граждан Азербайджана, проживавших в 121 селе Лачинского района, были изгнаны из своих домов. Согласно официальной статистике, 267 жителей Лачина были убиты во время оккупации», - говорится в статье.

После оккупации Лачина Армения оккупировала еще несколько районов Азербайджана, в результате чего были внутренне перемещены почти 750 000 азербайджанских гражданских лиц, говорится в статье.

После заключения в мае 1994 года соглашения о прекращении огня армяне начали незаконную программу массового переселения, перебрасывая армян из Армении и из-за границы в Лачинский район, чтобы изменить демографическую ситуацию, говорится в статье.

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, по состоянию на апрель 2011 года, армяне незаконно переселили 14 000 лиц армянского происхождения в оккупированный Лачинский район, что противоречит всем международным законам и нормам, включая статью 49 Женевской конвенции от 1949 года, которая запрещает оккупирующей стране переселение части своего гражданского населения на оккупированные территории, пишет издание.

Во имя торжества справедливости США должны оказать давление на Армению, чтобы добиться выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и вывода всех незаконно размещенных в Азербайджане вооруженных сил Армении, возвращения перемещенных азербайджанских лиц в свои дома, и осудить армянскую агрессию против Азербайджана, говорится в статье.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)