Азербайджан призвал МГ ОБСЕ, не допустить полеты армянских самолетов над оккупированными территориями

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ответственных за решение нагорно-карабахского конфликта, предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении. Об этом сказал Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев, комментируя попытку армянской стороны организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях под видом туристических.

«Планы Армении организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях вооруженными силами этой страны под видом туристических – очередная провокация Армении. Подобные провокационные действия Армении наносят серьезный урон переговорному процессу и преднамеренно служат эскалации конфликта», - сказал Гаджиев.

По словам официального представителя МИД, воздушное пространство оккупированных территорий – суверенная территория Азербайджана.

«Ходжалинский аэропорт закреплен как имущество Азербайджана специальным кодом Международной организации гражданской авиации. Азербайджан запретил полеты в воздушном пространстве над оккупированными территориями, так как, обеспечение безопасности полетов в этой части воздушного пространства Азербайджана невозможно. Эта позиция Азербайджана поддерживается Международной организацией гражданской авиации и Европейской конференцией гражданской авиации», - сказал официальный представитель МИД.

Попытки Армении использовать Ходжалинский аэропорт и организовать незаконные полеты является грубым нарушением Закона Азербайджанской Республики об Авиации, императивных норм и принципов международного права, Чикагской Конвенции о гражданской авиации, правил и инструкций Международной организации по гражданской авиации, отметил Гаджиев.

Азербайджан, используя международные правовые средства в целях предотвращения очередной провокации Армении, обратится к соответствующим международным структурам, отметил официальный представитель МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.