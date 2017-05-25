Азербайджан предпримет меры против незаконных полетов из Ходжалинского аэропорта

25 мая 2017 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана предпримет меры по предотвращению незаконных полетов из Ходжалинского аэропорта, в соответствии с Законом «Об авиации» и «Правил использования воздушного пространства Азербайджанской Республики». Об этом сообщили Trend в Администрации, комментируя попытку армянской стороны организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях Азербайджана, под видом туристических.

Принимая во внимание, что Ходжалинский аэропорт расположен в оккупированном Арменией нагорно-карабахском регионе Азербайджана, и на этих территориях невозможно гарантировать полную безопасность полетов, согласно Закону «Об авиации» эта территория объявлена Государственной администрацией гражданской авиации Азербайджана запретной зоной для полетов гражданской авиации, сообщили в администрации.

Официальная информация о запрете полетов также закреплена в сборнике аэронавигационной информации Азербайджана, отметили в Администрации.

Для предотвращения каких-либо незаконных полетов на этой территории будут предприняты меры в соответствии с Законом «Об авиации» и «Правил использования воздушным пространством Азербайджанской Республики», отметили в администрации.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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