Очередная армянская провокация угрожает безопасности неосведомленных туристов

Эльмира Таривердиева

Если ты давно работаешь в новостях, ты видел многое и тебе всегда есть с чем сравнить. Все это уже было однажды, ровно шесть лет назад, в мае 2011 года Армения обещала открыть аэропорт в городе Ханкенди. Президент Серж Саргсян сказал тогда, что станет первым пассажиром самолета, который вылетит из Ханкенди. 1 октября 2012 года аэропорт Ханкенди был официально сдан в «эксплуатацию» и с тех пор ни разу не эксплуатировался…

История показывает, как мало стоят обещания президента Саргсяна с одной стороны и как работают инициативы Армении с другой. Спустя шесть лет мы вновь наблюдаем попытки армянской стороны организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях Азербайджана, под видом туристических.

Здесь имеется два вопроса, на которые следует обратить особое внимание. Неужели международные переговорщики не видят, что Армения постоянно провоцирует Азербайджан и делает все, чтобы застопорить мирный процесс? И как это скажется на безопасности неосведомленных туристов, которых зачастую обманом протаскивают на оккупированные территории Азербайджана, даже не ставя им отметок в паспортах?

А то, что на практике осуществлять такого рода полеты – это очередное нарушение закона, которое может быть еще и опасным для пассажиров, вполне очевидно.

Международная организация гражданской авиации ICAO считает аэропорт в Ходжалы азербайджанским инфраструктурным объектом, с присвоением ему соответствующего кода. Сегодня Азербайджан, который является законным собственником аэропорта, запретил из него любые вылеты и посадки. То есть, для работы этого аэропорта необходимо получение соответствующих документов и подтверждений со стороны ICAO, которое невозможно получить армянским сепаратистам, которых никто в мире не признает. А это значит, что использование аэропорта кем либо еще просто небезопасно для несчастных туристов, одураченных армянскими сепаратистами.

И это не просто слова. Ходжалинский аэропорт расположен в оккупированном Арменией нагорно-карабахском регионе Азербайджана, и согласно закону «Об авиации» эта территория объявлена Государственной администрацией гражданской авиации Азербайджана запретной зоной для полетов гражданской авиации.

Учитывая, что напряженность между Арменией и Азербайджаном остается высокой, и соблюдение инструкций диспетчеров одной страны может быть ошибочно интерпретировано силами противовоздушной обороны другой страны, очевидно, что туристам категорически не стоит рисковать в столь небезопасной ситуации, ради сомнительно удовольствия пролета над разрухой воцарившейся на оккупированных территориях Азербайджана.

Территория Нагорного Карабаха, в том числе и воздушное пространство над ним, согласно международному праву и по признанию международной общественности, принадлежит Азербайджану, равно как и право разрешать или не разрешать взлет и посадку любого самолета со своих взлетно-посадочных полос в любом азербайджанском аэропорту, коим и является аэропорт Ханкенди.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend