Статус-кво в Нагорном Карабахе непрочен - Европарламент

25 мая 2017 20:05 (UTC+04:00)

Статус-кво в Нагорном Карабахе непрочен, заявил в четверг в Ереване глава комитета Европарламента по внешним связям Дэвид Макаллистер, передает РИА Новости

"Статус-кво непрочен. Этот конфликт не имеет военного решения. Необходимо долгосрочное урегулирование на основе международного права. ЕС поддерживает усилия Минской группы в этом направлении, призывая стороны соблюдать режим прекращения огня и свои обязательства по мирному урегулированию конфликта", - сказал глава комитета.

Макаллистер отметил, что Брюссель беспокоят гонка вооружений в зоне карабахского конфликта, конфронтационная риторика и инциденты на линии соприкосновения, приводящие к человеческим жертвам.

По его словам, ЕС призывает стороны возобновить переговоры без предусловий на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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