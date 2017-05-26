Баку привержен политическому решению нагорно-карабахского конфликта - МИД

26 мая 2017 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку привержен политическому решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и международно-признанных границ Азербайджана, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на приеме в честь 25-летия установления отношений между Азербайджаном и ООН в Нью-Йорке.

Этого требуют международное право и резолюции по конфликту, принятые СБ и Генассамблеей ООН, сказал министр.

Азербайджан, пострадавший от оккупации своих территорий и наличия миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель в результате армянской агрессии, заинтересован в решении конфликта, которое обеспечит в регионе мир, стабильность и развитие, сказал Мамедъяров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Новости по теме
25-летие отношений Азербайджана с ООН отметят в Нью-Йорке
Политика 24 мая 09:59
МИД Азербайджана: Попытки нарушения международно признанных границ государств путем применения силы – недопустимы
Политика 22 мая 17:57
Эльмар Мамедъяров: Нельзя победить терроризм без сотрудничества
Политика 5 мая 13:07
Два французских банка заинтересованы в финансировании TAP - дипломат
Политика 26 апреля 20:34
Азербайджан готов к субстантивным переговорам – Эльмар Мамедъяров (Интервью)
Нагорно-карабахский конфликт 26 апреля 14:56
Азербайджан и Литва обозначили приоритеты сотрудничества (ФОТО)
Политика 25 апреля 17:29
В Вильнюсском университете открылась аудитория «Азербайджан» (ФОТО)
Политика 25 апреля 14:08
Глава МИД Азербайджана встретился с литовским коллегой
Политика 24 апреля 23:26
Азербайджан и Литва нацелены на развитие торгово-экономического сотрудничества (ФОТО)
Политика 24 апреля 17:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Литву
Политика 24 апреля 10:13
Италия намерена предпринять серьезные шаги для развития сотрудничества с Азербайджаном в ненефятном секторе (ФОТО)
Бизнес 20 апреля 15:48
Азербайджан и Мальта назвали приоритетные сферы сотрудничества (ФОТО)
Политика 18 апреля 16:14
Нагорно-карабский конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана - МИД (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18 апреля 15:08
На Мальте и в Италии будут обсуждены перспективы отношений с Азербайджаном
Политика 17 апреля 13:18
Азербайджан сохраняет за собой право восстановить территориальную целостность всеми возможными средствами - глава МИД
Нагорно-карабахский конфликт 12 апреля 19:11
Главы МИД Азербайджана и Польши обсудят экономическое сотрудничество стран
Политика 11 апреля 12:49
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Польшу
Политика 10 апреля 09:48
Азербайджан и Эстония намерены увеличить товарооборот
Политика 6 апреля 18:07