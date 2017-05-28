ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (10 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз, сообщает в воскресенье минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван Ноемберянского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Баш Карвенд, Кенгерли, Мерзили, Новрузлу и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Горган и Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.