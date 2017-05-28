Мадридские принципы должны лечь в основу решения нагорно-карабахского конфликта - депутат Бундестага

В основу урегулирования нагорно-карабахского конфликта должны лечь Мадридские принципы, сказал депутат Бундестага Кристоф Бергнер корреспонденту news.am.

"По-моему, мы все должны понять, что именно Мадридские принципы должны лечь в основу решения этого сложного конфликта. Германия не может разрешить этот конфликт. Он должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ – и только посредством переговоров", - отметил депутат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.