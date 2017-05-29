ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз

29 мая 2017 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 116 раз, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Мерзили, Кенгерли, Юсифджанлы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 124 раза
Нагорно-карабахский конфликт 25 мая 10:41
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов
Нагорно-карабахский конфликт 24 мая 09:55
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 115 раз
Нагорно-карабахский конфликт 23 мая 09:52
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 128 раз
Нагорно-карабахский конфликт 22 мая 11:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 21 мая 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 19 мая 09:49
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберного оружия
Нагорно-карабахский конфликт 18 мая 10:52
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 17 мая 09:55
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 122 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 16 мая 09:47
Азербайджан уничтожил армянский ЗРК "Оса " вместе с личным составом (ФОТО, ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 мая 19:58
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 15 мая 09:45
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз
Нагорно-карабахский конфликт 13 мая 09:54
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз
Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 10:19
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 мая 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 9 мая 10:11
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 109 раз
Нагорно-карабахский конфликт 8 мая 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз
Нагорно-карабахский конфликт 5 мая 11:02
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз
Нагорно-карабахский конфликт 2 мая 10:15