Армения надеется, что задачу офиса ОБСЕ в Ереване по обучению саперов выполнит НАТО?

30 мая 2017 11:41 (UTC+04:00)

Эльмира Таривердиева

Возможно, маленькая заметка в одном из СМИ Армении о новой программе сотрудничества с НАТО могла бы остаться незамеченной, пройдя в общем контексте постоянных подачек Армении со стороны международных институтов, если бы не недавняя история с закрытием офиса ОБСЕ в Ереване из-за несоответствия его деятельности мандату.

Напомним, что в течение последних лет Баку последовательно выражал обеспокоенность тем, что проект офиса ОБСЕ в Ереване по разминированию предоставит армянским военным структурам навыки, которые могут быть, и скорее всего, будут использованы против Азербайджана на оккупированных территориях.

Несколько лет назад азербайджанская сторона начала получать информацию, причем из различных источников, включая армянские же СМИ, о том, что офис ОБСЕ в Ереване стал осуществлять деятельность, связанную с разминированием на оккупированных территориях Азербайджана, которая не имеет никакого отношения к полномочиям офиса ОБСЕ в Ереване. Другими словами, офис ОБСЕ в Ереване приступил к работам по разминированию на азербайджанских территориях, не имея на то ни мандата, ни согласия азербайджанской стороны.

Требования о прозрачности деятельности офиса в Ереване были абсолютно оправданны, так как это было прямым нарушением мандата, и могло нанести существенный вред Азербайджану.

Видимо, после того, как было принято решение о том, что офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою работу в сентябре, Ереван решил не сдаваться и черпать новые знания о минировании территорий из других источников, в частности у специалистов НАТО.

Сегодня взаимодействие между Арменией и НАТО строится в соответствии с Планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP) Армения-НАТО, который был подписан в декабре 2005 года.

Участие Армении в программе предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности, военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

Как заявил заместитель начальника управления оборонной политики министерства обороны РА Мгер Исраелян, в ближайшие два месяца Армения и НАТО создадут Фонд доверия, в рамках которого будут реализованы две программы – утилизация негодных бронемашин и гуманитарное разминирование в приграничных районах.

Вопрос о том, будет ли эта программа касаться приграничных территорий в самой Армении или перейдет и на территории, оккупированные Ереваном, остается открытым, хотя АМИ Trend уже направило запрос в Альянс для разъяснения ситуации.

Однако неважно, где именно будет происходить процесс разминирования, вопрос лишь в том,что этот процесс может стать обучающим для армянских саперов, которые в будущем начнут минировать оккупированные территории Азербайджана.

Хотя, с другой стороны, разминирование приграничных с Азербайджаном территорий может в какой-то момент стать для Баку даже полезным…

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend

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