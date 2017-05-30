ОБСЕ никого не винит в закрытии офиса в Ереване - генсек

30 мая 2017 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ ОБСЕ работает в рамках консенсуса и не обвинят того, кто нарушил консенсус, заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер на пресс-конференции в Ереване, комментируя по просьбе журналистов закрытие офиса в ОБСЕ в Армении.

«Мы не обвиняем кого-то, что не присоединился к консенсусу или решению, которое принято», - отметил он, сообщает Aysor.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что ОБСЕ попытаемтя найти пути, чтобы продолжить сотрудничество с Арменией.

Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Как говорится в заявлении, офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года.

Ранее Баку не раз заявлял, что обеспокоен противоречащей мандату деятельностью Ереванского офиса ОБСЕ, в следствии чего консенсус по продолжению его работы достигнут не был.

(Автор: Эльмира Таривердиева )

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