Населенные пункты Азербайджана подверглись обстрелу в различных направлениях фронта - минобороны

31 мая 2017 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начиная с ночи 30-го мая до утра 31-го мая подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в том числе 82 и 120 миллиметровые минометы, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил, а также ряд населенных пунктов на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов фронта, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава Вооруженных сил и гражданского населения нет.

В результате адекватных ответных действий передовых подразделений Вооруженных сил Азербайджана, противник был подавлен, отмечает министерство.
Министерство обороны предупреждает, что в случае если подобная провокация подразделений вооруженных сил Армении еще раз повторится, то Вооруженные силы Азербайджана, применяя артиллерийские системы, способные поразить цели на более дальних расстояниях, будут обстреливать населенные пункты в глубине обороны противника.

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