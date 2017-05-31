Азербайджан неоднократно заявлял, что готов продолжить субстантивные переговоры по конфликту - МИД

31 мая 2017 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые в рамках регионального турне 19 июня посетят Баку и Азербайджан, неоднократно заявляли, что готовы продолжить субстантивные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Озвученные главой МИД Армении на совместном с генсеком ОБСЕ брифинге абсурдные высказывания еще раз показывают, что политика Армении заключается в сохранении статус-кво, основанного на оккупации азербайджанских земель, сказал Гаджиев.

"Попытки главы МИД Армении представить оккупацию азербайджанских территорий под видом права народов на самоопределение можно сравнить только с совершенным в 1938 году захватом принадлежащей Чехословакии Судетской области со стороны фашисткой Германии. Международное сообщество однозначно и решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках его международно признанных границ. Этим международное сообщество еще раз дает знать Армении, что статус-кво, достигнутый в результате оккупации не приемлем. В той же мере не допустимы попытки изменения международно признанных границ государств посредством применения силы", - сказал Гаджиев.

Чем раньше Армения осознает эту реальность, и выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий согласно планам, представленным за переговорным столом, тем раньше в регионе восстановится устойчивый мир и безопасность, сказал Гаджиев.

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