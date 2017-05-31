НАТО опровергло заявления минобороны Армении о разминировании в стране – пресс служба (эксклюзив)

31 мая 2017 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - НАТО будет заниматься просвещением населения Армении по вопросам минной опасности, однако, разминирование не является частью этого проекта, сообщила Trend представитель пресс офиса Альянса в среду.

Ранее во вторник заместитель начальника управления оборонной политики министерства обороны Армении Мгер Исраелян заявил, что в ближайшие два месяца Армения и НАТО создадут Фонд доверия.

«В рамках этого фонда будут реализованы две программы – утилизация 130 негодных бронемашин, для чего предусмотрено 1,3 миллионов евро, и гуманитарное разминирование в приграничных районах», - сказал Исраелян.

НАТО и Армения работают вместе на основе Индивидуального партнерского плана действий, где основное внимание уделяется таким областям, как военная реформа, сообщил пресс-офис Альянса.

«В этом контексте, мы работаем над созданием нового Целевого фонда, который поможет Армении выполнить обязательства Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также внести вклад в безопасность гражданского населения. Также программа касается демилитаризации, демонтажа и утилизации, выведенных из эксплуатации военных транспортных средств», - сообщили в пресс-офисе НАТО.

НАТО продолжает призывать Армению и Азербайджан вернуться к переговорному процессу и добиваться мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщили в пресс-центре, добавив, что Альянс полностью поддерживает процесс Минской группы с этой целью.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Анаханум Хидаятова, Эльмира Таривердиева)

Новости по теме
Армения надеется, что задачу офиса ОБСЕ в Ереване по обучению саперов выполнит НАТО?
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 11:41
Грузия твердо решила стать членом НАТО
Грузия 29 мая 11:35
Следующий саммит НАТО решено провести в 2018 году
Другие страны 26 мая 00:34
НАТО решила формально вступить в коалицию по борьбе с ИГ
Другие страны 26 мая 00:15
Статус-кво в Нагорном Карабахе непрочен - Европарламент
Нагорно-карабахский конфликт 25 мая 20:05
В Эстонии завершились учения НАТО "Весенний шторм"
В мире 25 мая 17:03
Саммит НАТО назначит координатора альянса по борьбе с терроризмом
В мире 25 мая 13:25
Очередная армянская провокация угрожает безопасности неосведомленных туристов
Нагорно-карабахский конфликт 25 мая 12:28
НАТО согласится на членство альянса в коалиции по борьбе с ИГ - Генсек
В мире 25 мая 11:34
Президент Турции отбыл в Брюссель
Турция 24 мая 20:41
Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО
США 24 мая 20:30
Президент Турции призвал страны НАТО направлять не менее 2% ВВП на оборонные расходы
Турция 24 мая 19:35
Четыре бомбы обнаружены на месте строительства штаб-квартиры НАТО
В мире 24 мая 13:44
Richmond Times-Dispatch: США должны оказать давление на Армению для вывода оккупационных войск с территории Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 24 мая 10:42
Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании - Федерика Могерини
Нагорно-карабахский конфликт 23 мая 14:19
Главы стран НАТО обсудят в Брюсселе расширение альянса
В мире 22 мая 19:20
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 21 мая 10:01
Оккупация Арменией земель Азербайджана - главная причина нарушений режима прекращения огня - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 20 мая 18:01