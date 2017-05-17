Президент Азербайджана принял экс-председателя Сената Нидерландов (ФОТО) (версия 2)

17 мая 2017 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял экс-председателя Сената Нидерландов, руководителя Группы нидерландских друзей Азербайджана Рене Ван дер Линдена.

Рене Ван дер Линден подчеркнул, что совместная экономическая деятельность, осуществляемая между Нидерландами и Азербайджаном, вносит вклад в пропаганду Азербайджана в мире, отметив, что это может быть примером эффективного сотрудничества и для других стран региона, в котором расположены Нидерланды.

Выразив признательность за теплые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что усилия Рене Ван дер Линдена по укреплению сотрудничества двух стран играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Глава государства отметил наличие взаимного интереса к расширению азербайджано-нидерландских связей, отметил значение визитов различного уровня между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил участие еще большего числа нидерландских компаний в важных проектах Азербайджана. Глава государства сказал, что Нидерланды традиционно активно участвуют в проводимой в Баку Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность», отметил наличие хороших перспектив сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Подчеркнув расширение экспортного потенциала Азербайджана, глава государства сказал, что за последние четыре месяца ненефтяной экспорт страны вырос на 22 процента.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам расширения связей сотрудничества в сферах образования, туризма, сельского хозяйства и других областях.

Экс-председатель Сената Нидерландов, руководитель Группы нидерландских друзей Азербайджана Рене Ван дер Линден преподнес главе государства памятный подарок.

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