Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил азербайджанского тхэквондиста, принесшего Азербайджану 50-ю золотую медаль Исламиады (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду наградил азербайджанского тхэквондиста Радика Исаева, принесшего Азербайджану 50-ю золотую медаль на IV Играх исламской солидарности.

Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Первых Европейских игр Радик Исаев в финальном поединке одержал победу над представителем Узбекистана Дмитрием Шокиным

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)