Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с XXIII Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности и XI Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду ознакомились в бакинском Экспо-центре с XXIII Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности "WorldFood Azerbaijan 2017" и XI Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства "CaspianAgro 2017".

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал главу государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о выставках. Было отмечено, что в выставках принимает участие 331 компания, представляющая 28 стран мира. 70 процентов участников выставки - это иностранные компании. Беларусь, Китай, Грузия, Венгрия, Нидерланды и Шри-Ланка представляют на выставках национальные стенды.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что на выставке также активно представлены местные компании, выступающие с брендом Made in Azerbaijan. Одна из них – Azersun Holding, начавшая функционировать в 1991 году.

Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по обеспечению производственных предприятий местным сырьем и реализуемых в этом направлении проектах. Было отмечено, что в результате проведенных успешных научно-исследовательских работ сев сахарной свеклы осуществляется уже и зимой. В этом году новые посевы сахарной свеклы созданы на территории 14 тысяч гектаров. Большой интерес у посетителей выставки вызывают чай, сахар, масло, соль, консервы, молоко, соусы и другая продукция производства Azersun Holding, играющего важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Одна из компаний, представляющих на выставке свои возможности, - ООО "Grow Group Азербайджан". Компания осуществляет продажу инструментов и оборудования, необходимых при строительстве современных тепличных комплексов и управлении ими, а также производство и продажу сельскохозяйственной продукции. Умелые, прошедшие обучение работники "Grow Group Азербайджан" обладают большим местным и международным опытом в строительстве современных тепличных комплексов и управлении ими. Компания вместе с голландскими партнерами также строит теплицы со стекольным покрытием.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились со стендом оросительных систем Netafim. Проекты компании можно встретить всюду, включая места с теплыми, холодными, тропическими и умеренными погодными условиями. В этих проектах используются все современные тепличные технологии. Компания считается одной из лучших в мире по системам капельного орошения и микроирригации.

Большой интерес на выставке вызывает также продукция компании Maschio Gaspardo. Компания, созданная в 1964 году, известна в мире производством различного сельскохозяйственного оборудования. Производимые компанией культиваторы, различного объема опрыскиватели и плуги отличаются высоким качеством. Продукция компании, имеющей в Италии семь, а в Европе, Азии и США – три производственных участка и 13 филиалов, отличается конкурентоспособностью и отвечает всем экологическим требованиям.

На нынешней выставке представлена также итальянская компания Landini. Продукция компании, уже много лет производящей сельскохозяйственную технику, пользуется спросом в большинстве стран мира. В настоящее время этот производитель предлагает работающим в Азербайджане фермерам тракторы марки "Landini".

Национальный стенд Грузии также привлекает внимание количеством и разнообразием ассортимента продукции. Сюда входят минеральные воды, натуральные соки, мед и другие продукты. Продукция, представленная девятью различными компаниями, специализирующимися на производстве сельскохозяйственных продуктов, отличается натуральностью и качеством. Грузия уже в третий раз участвует в Бакинской выставке с национальным стендом.

Американская компания John Deere – один из самых надежных производителей в мире. Особое внимание в работе компании уделяется применению инноваций и качеству. Продукция этой компании также широко представлена на Бакинской выставке.

В ходе ознакомления со стендом турецкой компании CANSA Президент Азербайджана был проинформирован о том, что данное предприятие занимается производством сельскохозяйственного оборудования. На выставке представлено различное сельскохозяйственное оборудование производства компании.

Одна из компаний, представляющих на выставке свои возможности, - предприятие Kaspi Yıldız Azər-Türk. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о предприятии. Было отмечено, что эта компания, вот уже 20 лет успешно представленная в частном секторе, вносит вклад в развитие экономики страны.

Учрежденное в 2012 году предприятие "Лерик бройлер" уже приобрело достаточную известность в сельскохозяйственном секторе страны. Недавно компания приступила к производству сельскохозяйственной техники и оборудования в Азербайджане.

В ходе ознакомления с павильоном ООО "A-SERA-Азербайджан" было отмечено, что компания является первым и инновационным предприятием в секторе тепличного строительства. Основная цель "A-SERA-Азербайджан" заключается в обеспечении стран мира качественными теплицами с учетом экономических условий. Компания владеет большой рыночной долей в Голландии, Турции, России и странах СНГ.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со стендом ООО "Бина-Агро". Компания, начавшая функционировать в 2012 году, построила в селе Бина тепличный комплекс на территории 42 гектара и применяет в своей работе только современные технологии для выращивания плодоовощной продукции, отвечающей всем стандартам.

Одна из принимающих участие в выставке местных компаний – Логистический центр "Мейвели". Центр, созданный с целью исполнения Распоряжения "О дополнительных мерах по усовершенствованию деятельности рынка сельскохозяйственной и продовольственной продукции", является крупнейшим на Кавказе логистическим субъектом. Логистический центр создан на территории 54 гектара. Здесь функционируют склады различного назначения, холодильники, открытые места для торговли и многочисленные магазины. Логистический центр "Мейвели" является благоприятной инвестиционной площадкой для крупного и среднего бизнеса сельскохозяйственных компаний. Основные партнеры Центра – крупные торговые сети страны.

Глава государства также ознакомился со стендом ОАО "Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею". Было отмечено, что представленные на выставке новые тракторы будут собираться ОАО "Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею" и YTO GROUP на производственном предприятии, расположенном в Гусарском районе. Вначале будет осуществляться сборка 800 среднегабаритных тракторов в год. Со второго года производства запасные части, за исключением двигателей и раздаточных коробок тракторов, будут изготавливаться на различных предприятиях, функционирующих в Азербайджане. Эти тракторы, производимые под брендом Made in Azerbaijan, будут широко использоваться в различных отраслях сельского хозяйства.

Одна из стран, проявляющих большой интерес к проводимой в Азербайджане выставке, - Беларусь. На нынешней выставке Беларусь представлена 11 компаниями. Торговая сеть "Белорусский" представляет на азербайджанском рынке продукцию лучших продовольственных заводов страны. Основная цель торговой сети, сотрудничающей в настоящее время более чем с 30 заводами Беларуси, заключается в представлении продукции местному населению и дальнейшем развитии деятельности. Сегодня в Азербайджане функционируют четыре магазина торговой сети, планируется дальнейшее ее расширение на территории страны.

В ходе ознакомления со стендом ООО "Азерпамбыг" глава государства был проинформирован о том, что данная структура в основном занимается производством, заготовкой и переработкой хлопка.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели стенды ООО "Сумгайыт Текстиль ве Трикотаж" и ОАО "Шеки-Ипек". ОАО "Шеки-Ипек", производящее различную продукцию из натурального шелка, постепенно расширяет деятельность и ассортимент продукции. Среди продукции компании привлекают внимание шелковые ткани, келагаи, азербайджанские ковры ручной работы. Качеством отличается и продукция компании "Сумгайыт Текстиль ве Трикотаж". Предприятие выпускает продукцию в различном ассортименте.

Предприятие İntertobacco, производственные участки которого функционируют в Шеки, Загатале и Гахе, было создано в 2006 году и на сегодняшний день добилось ряда экономических успехов. Компания экспортирует продукцию в зарубежные страны.

"Огузский комплекс продукции переработки кукурузы" является предприятием, оснащенным самым современным технологическим оборудованием и новыми производственными участками. Производимые здесь глюкоза, фруктоза, сухой крахмал используются в секторе пищевой промышленности, а отруби, отходы кукурузы – в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве.

Одна из стран, проявляющих большой интерес к проводимым в Азербайджане выставкам, - Голландия. На национальном стенде этой страны на бакинской выставке представлены несколько компаний. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что эти компании, используя в производстве инновационные технологии, сохраняют традиционное качество. Поэтому их продукция пользуется большим спросом на международных рынках.

Местный бренд – "Балхурма" также впервые участвует в выставке. Предприятие создано при поддержке SOCAR и центра ABAD, образованного при ASAN xidmət для оказания содействия семейным хозяйствам в регионах.

Глава государства и первая леди ознакомились со стендом ООО "Астарачай". Компания создана в 2010 году. Сырье, используемое для производства чая, заготавливается только с чайных плантаций субтропического региона Азербайджана – Астаринского и Лянкяранского районов. Фабрика может перерабатывать ежедневно 10 тонн зеленого чайного листа.

Одна из участвующих в выставке местных компаний – МЕТАК. Эта компания, представляющая продукцию для интенсивного садоводства, рассчитывая на свои профессиональные инженерные традиции, приступила к производству специального сельскохозяйственного оборудования.

В выставке также участвует Открытое акционерное общество RAXAT (Казахстан). Компания, история которой насчитывает 75 лет, является одним из крупнейших в Казахстане производителей кондитерских изделий. В ассортимент производимой компанией продукции входят различные кондитерские изделия более 300 наименований.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с сельскохозяйственным стендом "Гилан Холдинг". Было отмечено, что в габалинском поселке Вандам формируется животноводческий комплекс "Гилан Холдинга" - "Агро Комплекс Габала". Этот комплекс является одним из гигантских животноводческих предприятий Европы. Работающие здесь ведущие специалисты прошли курсы повышения квалификации в Голландии и Германии.

Затем глава государства посмотрел тракторы, представленные на выставке Производственным объединением "Гянджинский автомобильный завод". Здесь демонстрируются 10 различных моделей тракторов, косилок и плугов, произведенных на предприятии. Некоторые модели тракторов представлены впервые. Сюда входят и тракторы с кондиционерами, предназначенные для посева хлопка и сбора урожая в очень жарких погодных условиях.

Кроме того, на выставке впервые демонстрируется комбайн Holmer производства Германии. В настоящее время эти комбайны, созданные на основе новейших технологических разработок, являются одними из наиболее востребованных в мире видов техники.

Президент Ильхам Алиев завел комбайн.

ООО "Азертехника" импортирует в Азербайджан сельскохозяйственную технику из Европы и Турции. Сюда входят и трактора различных марок. Большой интерес вызывают доильные агрегаты и молокоохлаждающие резервуары, оборудование для посева семян пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля и хлопка, установки для опрыскивания деревьев, маломерные и крупные инкубаторы компании.

На выставке также представлена продукция германского бренда CLAAS – одного из мировых лидеров в области сельского хозяйства. Зерно- и кукурузоуборочные комбайны, а также тракторы компании отличаются высоким качеством.

Эти выставки, организованные компаниями Iteca Caspian и ITE Group при поддержке Министерства сельского хозяйства, стали уже уникальной платформой для представления новой продукции и технологий и вызывают достаточно большой интерес.