Президент Армении пожаловался на успешную антиармянскую деятельность Баку

18 мая 2017 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения должна вести более активную политику на международных площадках для нейтрализации антиармянской деятельности Азербайджана, заявил президент Армении Серж Саргсян, сообщает News.am.

"На этих площадках необходимо осуществлять активную политику, чтобы сократить число антиармянских резолюций и проектов, постоянно инициируемых Азербайджаном", - сказал Саргсян в четверг на первом заседании армянского парламента шестого созыва.

В январе 2016 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад "Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана", подготовленный депутатом Милицей Маркович (Босния и Герцеговина).
Также в 2016 году НАТО, ПА ОБСЕ и ЕС оказались единодушны в одном вопросе - поддержке территориальной целостности Азербайджана.

На прошедшем летом 2016 года в Варшаве саммите НАТО, страны участники Альянса в торговой декларации отдельно коснулись нагорно-карабахской проблемы и высказали полную поддержку суверенитету Азербайджана.

Тогда же Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини представила "Глобальную стратегию ЕС" ("EU Global Strategy"), ключевым элементом которой стал постулат о территориальной целостности государств. В документе говорится, что ключевыми элементами европейской безопасности являются суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, нерушимость границ и мирное урегулирование (разногласий) споров.

В принятой в июле 2016 года в Тбилиси декларации Парламентской ассамблеей ОБСЕ, содержится положение девять, в котором подчеркивается сохраняющаяся потребность в активизации усилий по урегулированию затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ мирным путем и на основе переговоров, воздерживаясь от угрозы силой или ее применения, при полном уважении территориальной целостности и суверенитета участвующих государств и при неукоснительном соблюдении Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского заключительного акта.

(Автор: Эльмира Таривердиева )

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