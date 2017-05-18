Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Гарадагском районе состоялась церемония открытия полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев" на базе по морскому обеспечению и логистике компании "Caspian Drilling" SOCAR.

В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев и генеральный директор “Caspian Drilling” Фарид Ахундов проинформировали главу государства о деятельности структуры за 1996-2016 годы, сравнении эффективного графика по операциям с другими буровыми компаниями мира, а также о полупогружной буровой установке "Гейдар Алиев".

Президент Ильхам Алиев встретился с руководством SOCAR и компании “Caspian Drilling”, с работающими в проекте, а также представителями иностранных компаний в стране, участвующих в соглашениях о разделе добычи.

Глава государства нажал на кнопку, символизирующую открытие полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев".

Президент Ильхам Алиев побеседовал с участниками мероприятия.

Затем глава государства подробнее ознакомился с установкой.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован об аппарате для подводных операций, который будет здесь установлен.

Учитывая потребность, возникшую в связи с осуществляемыми в стране новыми нефтегазовыми проектами, Президент Ильхам Алиев дал указание о создании буровой установки шестого поколения, не имеющей аналога в Каспийском море, и всегда поддерживал реализацию этого проекта.

Глава государства посетил также жилой блок полупогружной буровой установки.

В заключение была сделана фотография на память.