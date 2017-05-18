В России нарушается свобода объединения граждан - Афлатун Амашов

БАКУ /Trend/ - Аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) показывает, что права проживающих в России граждан могут и не защищаться, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афлатун Амашов.

По его словам, этот шаг негативно повлияет на азербайджано-российские отношения и может охладить их. Россия должна быть беспристрастной в отношении Азербайджана, потому что является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Если Россия проводит большое праздничное мероприятие в связи с 60-летием главы Союза армян России Ары Абрамяна и президент России Владимир Путин поздравляет его, а к Азербайджану проявляет такое отношение, то это уже говорит о ее предвзятости. Подобный шаг может подорвать авторитет России на Южном Кавказе и создать определенные проблемы для нее», - сказал Амашов.

Депутат отметил, что Россия – многонациональное государство, где есть структуры, объединяющие проживающие в стране народы. "Этим шагом Россия нарушает принцип свободы объединения своих граждан. Уверен, что российская сторона серьезно расследует этот вопрос и, опираясь на право, изменит решение о ликвидации ВАК», - сказал депутат.

Подчеркнув, что азербайджанцы, проживающие в России, играют значимую роль в улучшении экономической ситуации страны и никогда не занимали сепаратистской позиции, Амашов отметил, что эти люди почувствуют попрание своих прав. «В данном вопросе внимание необходимо уделять армянскому фактору. До и после апрельских боев армянские эксперты неоднократно подчеркивали, что в российско-азербайджанских отношениях должно произойти охлаждение, а российско-армянские отношения должны потеплеть. Посредством своих связей и диаспорских организаций они провели соответствующую работу и укрепили сотрудничество с антиазербайджанскими силами в российской власти, чему мы стали свидетелями», - сказал Амашов.

Депутат считает, что минюст России должен был постараться устранить технические причины, которые были взяты за основу для ликвидации ВАК. «Президент ВАК Фазиль Гурбанов, выступая, отметил, что здесь речь может идти исключительно о технических недочетах, один из которых заключается в названии конгресса. Якобы название структуры не соответствует ее деятельности, собрания проводятся редко и пр. Минюст должен стараться исправлять эти ошибки. Разбирательства, которые были проведены за последние четыре месяца, однозначно были направлены не на исправление, а на поиск недочетов. В результате суд взял за основу письмо минюста России, и Конгресс был ликвидирован", - сказал депутат.

15 мая Верховный суд России на основании обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)