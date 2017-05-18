Правительство Азербайджана контактирует с членами ВАК - МИД

18 мая 2017 23:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана контактирует с членами Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Об этом в четверг сказал глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев, выражая свое отношение к комментарию пресс-секретаря МИД России касательно аннулирования регистрации ВАК.

"Естественно, Азербайджан контактирует с членами ВАК, являющимися гражданами России. Точно также, как правительство Армении находится в контакте с членами Союза армян России", - говорится в сообщении министерства.

По его словам, предложения и замечания, выдвинутые министерством юстиции России в связи с уставом ВАК, были учтены.

"Мы надеемся, что поданная в связи с этим решением апелляционная жалоба будет должным образом рассмотрена и вопрос найдет свое положительное решение", - сказал Гаджиев.

Отметим, что 15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Текст: Талех Агавердиев)

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