Правительство Азербайджана контактирует с членами ВАК - МИД

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана контактирует с членами Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Об этом в четверг сказал глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев, выражая свое отношение к комментарию пресс-секретаря МИД России касательно аннулирования регистрации ВАК.

"Естественно, Азербайджан контактирует с членами ВАК, являющимися гражданами России. Точно также, как правительство Армении находится в контакте с членами Союза армян России", - говорится в сообщении министерства.

По его словам, предложения и замечания, выдвинутые министерством юстиции России в связи с уставом ВАК, были учтены.

"Мы надеемся, что поданная в связи с этим решением апелляционная жалоба будет должным образом рассмотрена и вопрос найдет свое положительное решение", - сказал Гаджиев.

Отметим, что 15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Текст: Талех Агавердиев)