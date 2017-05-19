Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации нового благотворительного фонда

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась презентация нового благотворительного Фонда «Həyat».

В церемонии презентации приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, глава Службы государственной безопасности (СГБ) Мадат Гулиев и другие участники.

Учредитель Фонда Гаджи Нуран отметил, что цель учреждения организации – вдохнуть новое дыхание в существующие в Азербайджане и опирающиеся на древнюю историю традиции благотворительности, дать им новое направление.

Он отметил, что основная деятельность Фонда состоит в быстром и эффективном направлении помощи людей и структур, которые хотят помочь людям, нуждающимся в помощи.

По словам Гаджи Нурана, Фонд «Həyat» будет финансироваться за счет пожертвований людей, желающих оказать помощь. Внести пожертвования в Фонд можно будет, позвонив или отправив сообщение на номер 999 с номеров всех мобильных операторов, по почте, через банк или посредством платежных аппаратов, а также перечислив средства на счет Фонда или нуждающихся лиц, зайдя на сайт Фонда.

Он добавил, что лица, которые нуждаются в поддержке, зайдя на сайт Фонда www.heyat.az , смогут официально обратиться, заполнив необходимую анкету. «Также можно будет обратиться, просто отправив письмо», - сказал Гаджи Нуран.

Он добавил, что раз в неделю на телеканале ATV планируется трансляция передачи Фонда. «Передача будет рассказывать о людях, которым необходимо помочь, работах, которые будут осуществляться при поддержке Фонда «Həyat», - сказал Гаджи Нуран.

Выступивший на мероприятии глава СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев подчеркнул, что создание Фонда - очень значимое событие. «Из-за нахождения у власти в 90-х годах прошлого века некомпетентных людей Азербайджан столкнулся с угрозой раздробления. Однако по требованию и настоянию народа общенациональный лидер Гейдар Алиев вернулся в Азербайджан, и, собрав вокруг себя опытных профессионалов, за короткое время спас Азербайджан от угрозы распада, и привел страну к сегодняшнему развитию. Сегодня в Азербайджане проводятся IV Игры исламской солидарности. Это большой праздник для Азербайджана. Отрадно, что в Азербайджане создается такой Фонд. И вне всяких сомнений, что Фонд скоро начнет помогать нуждающимся людям», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)