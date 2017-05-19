Мадат Гулиев: Внутри Азербайджана нет никаких угроз

БАКУ /Trend/ - Внутри Азербайджана нет никаких угроз, народ поддерживает Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом в пятницу сказал журналистам глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев, комментируя факт задержания группы лиц занимавшейся шпионажем в Азербайджане.

Глава СГБ сказал, что расследование в связи с этим вопросом продолжается.

"Как вы знаете, Генеральной прокуратурой, министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности было распространено заявление о раскрытии шпионской сети. Внутри Азербайджана нет никаких угроз, народ поддерживает Президента Азербайджана. Президент опирается на любящий его народ. Однако Азербайджан входит в круг интересов многих государств, политических сил и, несомненно, что извне для Азербайджана существует большая угроза", - сказал Гулиев.

По его словам, уже работает следственная группа.

"Президентом даны необходимые распоряжения Генпрокурору Закиру Гаралову, следственная группа вносит ясность в ряд вопросов", - сказал Мадат Гулиев, отметив, что задержанные занимались незаконной деятельностью на протяжении ряда лет.

"Корни этого вопроса уходят в 1988-1990 годы. Раскрытие этой измены является результатом правильного исполнения министерством обороны поручений Президента, и следствие даст свою оценку», - сказал глава СГБ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев.)