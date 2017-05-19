Проведение в Баку Исламиады уже само по себе является для Азербайджана своеобразной победой - глава СГБ

БАКУ /Trend/ - Проведение в Азербайджане IV Игр исламской солидарности является демонстрацией успешно проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сказал в пятницу журналистам глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, сегодня азербайджанские спортсмены одерживают многочисленные победы на соревнованиях.

«Но главное то, что IV Игры исламской солидарности проводятся в Азербайджане. Этот факт уже сам по себе является для Азербайджана своеобразной победой», - сказал Гулиев.

Как сказал Гулиев, сегодня Азербайджан известен в мире, является примером для многих.

«Великий лидер Гейдар Алиев говорил, что Азербайджан взойдет над миром, как солнце. И сегодня мы являемся свидетелями этого. Сегодня поток туристов в Азербайджан является тому доказательством. Разве приедут туристы в небезопасную страну, в которой есть какие-либо проблемы? Конечно же, не приедут. Сегодня в Азербайджане царит спокойствие, поэтому туристы и приезжают в нашу страну», - сказал глава СГБ.

По его словам, молодежь современного Азербайджана не та, что была 10-15 лет назад.

«Они люди полностью свободного, современного мира. И это тоже является логическим результатом политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает ее. Азербайджан является примером для мира в своей толерантности и религиозной терпимости. Все люди, независимо от расы, религии, чувствуют себя в нашей стране вполне спокойно. Наша культура развивается быстрыми темпами», - сказал Мадат Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)