Ликвидация ВАК не отвечает интересам ни России, ни Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) – политическое решение, не соответствующее интересам ни России, ни Азербайджана, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

По его словам, некоторые политтехнологи в России имеют ошибочное стратегическое мышление.

По словам депутата, достижение нынешнего уровня российско-азербайджанских отношений стало возможно благодаря большим дипломатическим усилиям и сильной политической воле, поэтому и для Азербайджана, и для России столь важно сохранить эти отношения.

Бабаоглу подчеркнул, что в силу своей геостратегической позиции Азербайджан очень важный партнер России на Южном Кавказе, и это партнерство охватывает экономическую, политическую, военную и социальную сферы.

«Азербайджанское государство всегда учитывало стратегические интересы России в регионе, развивало эффективное сотрудничество в рамках международных организаций, в отношениях царил дух взаимоподдержки. В то же время Россия одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Россия - сильный региональный актор, ответственный за решения, принимаемые в связи с будущим региона. А подобные решения могут испортить российско-азербайджанские отношения. Это противоречит духу политического диалога и политического партнерства между двумя странами. Видимо, какие-то силы заинтересованы в том, чтобы испортить эти отношения», - сказал Бабаоглу.

Депутат считает, что некоторые антиазербайджанские круги России, проармянские лица в государственных органах этой страны и армянское лобби продолжают провокационную деятельность против Азербайджанского государства и народа.

«Основания для ликвидации ВАК были субъективными, и то, что название организации не соответствует ее деятельности и не соблюдается периодичность проведения заседаний правления – недостаточные «доказательства» для ликвидации какой-либо структуры. Видимо, антиазербайджанские круги и армянское лобби в России пытаются реализовать планы, подвергая испытанию отношения между Россией и Азербайджаном. В России проживает многомиллионная азербайджанская община, которая выделяется активностью в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни России. Граждане России азербайджанского происхождения активно участвуют в выборах и исправно платят налоги. Ликвидировать такую организацию значит ломать мост, существующий между двумя странами. И в этом могут быть заинтересованы только силы, не любящие Россию и Азербайджан. Это армянское лобби и маргинальные политико-экономические группы, поддерживающие деятельность этого лобби в России. Вообще, некоторые антиазербайджанские центры попытались превратить ВАК в средство политического давления на Азербайджан, но им это не удалось. Некоторые политтехнологи России видят в Азербайджане просто соседа, а Армению считают основным союзником и военной базой на Кавказе. Однако факты и цифры, экономический оборот и сотрудничество наших двух стран в международных отношениях показывают противоположное. Естественно, что такое сотрудничество соответствует интересам двух стран. Поэтому чем раньше Верховный суд России изменит свое решение, тем будет лучше», - сказал депутат.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)