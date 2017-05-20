Азербайджанский депутат надеется на положительное решение в России ситуации с ВАК

20 мая 2017 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Верховным судом России - заказ сил, не желающих развития отношений двух стран, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, это решение было принято проармянскими силами или при поддержке армян, работающих в правовой системе России.

"Однако в России, в том числе Кремле, достаточно умной интеллигенции и сил, и они решат этот вопрос", - сказал он.

По словам Гулиева, для изменения существующего решения российские депутаты, русские общины и интеллигенция озвучивают определенные мнения: «Пока неизвестно, какие будут выбраны варианты. Но в любом случае думаю, что ВАК продолжит деятельность, и российско-азербайджанские отношения будут развиваться теми же темпами. Потому что это историческая ошибка судебных органов России. Думаю, что власти России исправят эту ситуацию», - сказал он.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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