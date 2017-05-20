Решение о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса бросает тень на дружественные отношения двух стран и народов - депутат

БАКУ /Trend/ - Решение, принятое Верховным судом России об аннулировании регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), с обеспокоенностью было встречено азербайджанской общественностью, сказал в субботу Trend зампредседателя парламентского комитета по труду и социальной политике Рауф Алиев.

«Между Азербайджаном и Россией существуют многовековые связи, которые за годы независимости развились еще больше, достигнув уровня дружбы и стратегического сотрудничества. Взаимные визиты и личные дружеские отношения глав двух государств сыграли важную роль в том, что отношения между двумя странами и народами достигли такого уровня. Проармянские и антиазербайджанские силы, обеспокоенные столь стремительным развитием азербайджано-российских отношений, и в целом тем, что Азербайджан стал одним из основных политических игроков региона, приняли активное участие в принятии такого решения. Решение об аннулировании Верховным судом РФ регистрации ВАК способствовало нарушению прав и свобод миллионов азербайджанцев, большая часть которых уже является российскими гражданами. В то же время это бросает тень на традиционные отношения дружбы, существующие между двумя странами и народами. Считаю, что победит здравый рассудок, и дружественные отношения между двумя странами и народами сохранятся, и будут развиваться дальше», - сказал Алиев.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Кямаля Сеидова)