Президент Ильхам Алиев поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана

20 мая 2017 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил поздравительное послание президенту Ирана Хасану Рухани.

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Исламской Республики Иран. Одержанная Вами победа является показателем веры и доверия к Вам народа, высокой оценкой, данной работе, проделанной Вами во имя развития и благоденствия Вашей дружественной и братской страны.

Я придаю большое значение отношениям между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран. Нынешнее состояние наших отношений, достигших уровня стратегического сотрудничества, вызывает удовлетворение. Я высоко оцениваю политический диалог между нашими странами, вызывающее взаимный интерес сотрудничество в различных сферах, наши культурные связи, поддержку Ираном территориальной целостности Азербайджанской Республики. Наши двусторонние связи, в особенности за последние годы, развивались по восходящей и обрели новое содержание. Проведенные нами встречи, переговоры, подписанные документы и осуществляемые проекты играют важную роль в развитии наших отношений. Верю, что в соответствии с интересами наших братских народов, разделяющих общие духовные ценности, мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления связей между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благоденствия дружественного и братского народа Ирана», - говорится в послании главы государства.

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