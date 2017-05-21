Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое партнерство вносит вклад в сотрудничество на более широком географическом пространстве

21 мая 2017 23:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.

"Передаю Вам свои искренние приветствия и сердечно поздравляю с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.

За 15 лет, прошедших с прихода к власти партии, руководителем и созидателем которой Вы являетесь, в братской Турецкой Республике была проделана большая работа. Осуществленные политические, экономические, социальные и другие проекты способствовали тому, чтобы Турция стала еще сильнее, заняла важное место на международной арене.

Исключительная роль во всех этих достижениях принадлежит лично Вам, и Ваше имя навечно запечатлено в истории Турецкой государственности. Переизбрание же Вас Председателем созданной Вами партии является открытым проявлением бесконечной веры и доверия к Вам членов партии, высокой оценкой Ваших заслуг во имя развития и благополучия Турции.

Нас чрезвычайно радуют все успехи могущественной и стабильной Турецкой Республики, превратившейся в силовой центр на международной арене. Сегодня в мире нет аналога азербайджано-турецким связям, построенным на дружбе и братстве. Источником этих связей является воля наших народов, которые исторически связаны друг с другом неразрывными узами.

Наши многогранные двусторонние связи, тесное сотрудничество, вызывающее взаимный интерес, крупномасштабные совместные проекты являются особенностями, характеризующими наше стратегическое союзничество. Азербайджано-турецкое партнерство не только служит благополучию и стабильности в регионе, где мы располагаемся, но также вносит вклад в сотрудничество на более широком географическом пространстве. Уверен, что турецко-азербайджанская солидарность и стратегическое союзничество нашими совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а народу братской Турции – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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