Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ принцем Абу-Даби

22 мая 2017 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье встретился с заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов принцем Абу-Даби Шейхом Мухаммедом Бин Зайед аль Нехйаном.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и динамично развиваются. С удовольствием было подчеркнуто увеличение числа туристов из Объединенных Арабских Эмиратов и авиарейсов между двумя странами, было также отмечено наличие хорошего потенциала для расширения торговых связей.

Во время беседы были отмечены хорошие перспективы для сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, участия Объединенных Арабских Эмиратов в свободной торговой зоне, создаваемой в Азербайджане, нефтехимии, транспорта, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, а также состоялся обмен мнениями вокруг этих вопросов.

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