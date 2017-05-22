Один из самых известных радиоведущих США поделился впечатлениями о Баку и азербайджанцах

БАКУ /Trend/ - Автор радио-шоу John Batchelor Show, один из самых известных радиоведущих США Джон Батчелор, поделился впечатлениями о Баку и азербайджанцах после недавней поездки в Азербайджан.

По его словам, азербайджанцы, с которыми он встретился во время путешествия по Южному Кавказу, были молодыми, образованными, говорили на нескольких языках, много путешествовали и серьезно говорили о геополитике.

«Они живут в небольшом, богатом энергией государстве в бассейне Каспийского моря, которое всего лишь 25 лет назад обрело независимость. Люди здесь проявляют терпимость и стремятся к процветанию», - пишет Батчелор в статье, опубликованной американским изданием The daily beast.

Строительные краны, новая архитектура, модные магазины, современно одетая молодежь - все это повествует об истории людей, рассматривающих США в качестве примера, говорится в статье.

По его словам, Азербайджан находится в неспокойном соседстве, с Ираном на южной границе, Россией на северной границе, и реваншистской Арменией на западе, и в этой связи США должны, однако не помогают Азербайджану.

(Автор: Эльмира Таривердиева)