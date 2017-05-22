Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европарламента (ФОТО) (версия 2)

22 мая 2017 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с новым председателем комитета внешних связей Европарламента, депутатом Европейской народной партии от Германии Дэвидом МакАлистером.

Глава государства выразил надежду на то, что во время визита в Азербайджан Дэвида МакАлистера в сопровождении большой делегации, состоится плодотворный обмен мнениями по вопросам сотрудничества и партнерства, и что визит пройдет успешно.

Коснувшись расширенной программы визита делегации в Азербайджан, Президент Ильхам Алиев отметил важность этого визита с точки зрения укрепления сотрудничества с Европарламентом, и, в целом, с европейскими институтами.

Новый председатель комитета внешних связей Европарламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер проинформировал Президента Ильхама Алиева о программах визита в Азербайджан, в том числе, в регион.

По словам Дэвида МакАлистера, в состав делегации включены представители различных политических групп, представленных в Европарламенте.

Дэвид МакАлистер отметил, что цель визита - поближе ознакомиться с ситуацией в Азербайджане.

Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно процессов, происходящих в последнее время в Азербайджане, по вопросам сотрудничества Азербайджана с ЕС и перспективам этого сотрудничества, нынешней ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, правам человека и свободе мнения.

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