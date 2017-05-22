Азербайджанская диаспора Германии обратилась к президенту России

БАКУ /Trend/ - Функционирующие в Германии азербайджанские диаспорские организации обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), говорится в сообщении Госкомитета по диаспоре, распространенном в понедельник.

В обращении диаспорских организаций Азербайджана к главе Российского государства говорится, что отношения между Россией и Азербайджаном всегда были на высоком уровне, и плодотворное сотрудничество наблюдается во всех сферах. «Взаимопонимание президентов двух стран продолжает вносить весомый вклад в сохранение этих отношений. Азербайджан всегда учитывал стратегические интересы России в регионе, развивая сотрудничество с этой страной в рамках международных организаций. Благодаря внутренней политике общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане поддерживалась деятельность русской общины, российских образовательных центров, были сохранены русский язык и культура, создавались все условия для защиты прав русского населения», - говорится в обращении диаспорских организаций.

Проживающие в Германии азербайджанцы считают, что, несмотря на это, антиазербайджанские силы в России, усиливают провокационную деятельность, и делают все возможное для того, чтобы бросить тень на российско-азербайджанские отношения. «Решение Верховного суда России об аннулировании регистрации ВАК носит субъективный характер», - говорится в обращении.

Азербайджанская диаспора в Германии обратилась с просьбой к главе Российского государства оказать поддержку в восстановлении регистрации ВАК.

Диаспорские организации призывают некоторые госорганы России не подпадать под влияние антиазербайджанских сил.

Аналогичное обращение к главе МИД России Сергею Лаврову было направлено и со стороны Канадского Института исследований Азербайджана. В письме говорится, что решение Верховного суда России несправедливо, и противоречит стратегическому сотрудничеству двух стран. «Мы призываем российское правительство вмешаться в этот вопрос», - говорится в обращении Института.

Отметим, что 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Текст: Кямаля Сеидова)