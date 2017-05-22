Азербайджан - важный и надежный партнер Европарламента - глава комитета

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - очень важный и надежный партнер Европейского парламента, сказал в понедельник в Баку журналистам председатель комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер.

В ходе нынешнего визита в Азербайджан делегация Европарламента вновь продемонстрировала поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Азербайджана, сказал глава комитета.

"В рамках переговоров в Баку мы обсудили новые вызовы и интересы", - сказал глава комитета.

В понедельник делегация во главе с Макаллистером проводит встречи с официальными лицами Азербайджана в рамках турне в страны Южного Кавказа.