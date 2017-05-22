Члены Европарламента, посетившие Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана, не выступают от имени этой структуры - Дэвид МакАлистер

22 мая 2017 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены Европейского парламента, посетившие Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана, не выступают от имени Европарламента, сказал в понедельник журналистам находящийся с визитом в Азербайджане председатель комитета внешних связей Европарламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер.

Председатель комитета отметил, что посещение представителями Европарламента Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана их личная инициатива. «Визит был совершен не от имени Европарламента, и они не выступали от имени этой организации. Вы знаете, что Европарламент не признал референдум, проведенный 20 февраля в Нагорном Карабахе. Должен также отметить, что свобода слова у нас имеет очень важное значение: каждый может свободно выражать свое независимое мнение или предпринимать какие либо шаги. С этой точки зрения мы не можем вмешиваться в личные поездки этих парламентариев», - отметил Дэвид МакАлистер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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