Азербайджан - важный и надежный партнер Европарламента - глава комитета (версия 2)

22 мая 2017 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - очень важный и надежный партнер Европейского парламента, сказал в понедельник в Баку журналистам председатель комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер.

В ходе нынешнего визита в Азербайджан делегация Европарламента вновь продемонстрировала поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Азербайджана, сказал глава комитета.

"В рамках переговоров в Баку мы обсудили новые вызовы и интересы", - сказал глава комитета.

В понедельник делегация во главе с Макаллистером проводит встречи с официальными лицами Азербайджана в рамках турне в страны Южного Кавказа.

«Мы высоко оцениваем роль светского Азербайджана в обеспечении религиозной свободы и межкультурном диалоге и осознаем важность страны», - сказал глава комитета Европарламента.

Азербайджан может сыграть роль моста между Европой, мусульманским миром и Азией, сказал Макаллистер. По его словам, именно поэтому нужно углублять сотрудничество с Азербайджаном.

Глава комитета также отметил, что поддерживает реализуемые в Азербайджане реформы и необходимо расширить поддержку Европарламента в этой сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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